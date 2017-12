Pensioni 2018: nuove regole e nuove date per il pagamento degli assegni

Dal 2018 cambia il calendario del pagamento degli assegni previdenziali. Il nuovo pagamento delle pensioni non avverrà più il primo giorno bancabile del mese ma il secondo, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento.

La novità è introdotta dal decreto legge 65/2015 contenuta nel decreto Milleproroghe e ha come obiettivo la razionalizzazione delle procedure di pagamento dell’Inps. Riguarda il pagamento di trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’Inail sui conti correnti postali e bancari.

GIORNI DIVERSI TRA BANCA E POSTE – Lo slittamento di 24 ore nel pagamento pensioni 2018 sembra una sciocchezza ma può creare confusione, dato che le giornate bancabili possono essere differenti, a seconda che il pagamento avvenga tramite Poste Italiane o un diverso istituto di credito. Le Poste sono aperte mezza giornata mentre il sabato le banche sono chiuse. Ecco perché il giorno di pagamento pensioni 2018 potrebbe non coincidere per pensionati che ricevono l’importo mensile su conto bancario e per coloro che invece hanno l’accredito alle poste.

Nel caso in cui il secondo giorno corrisponda al weekend della settimana, ovvero a sabato, la pensione non sarà accreditata prima del lunedì successivo andando così ad aumentare le 24 ore di attesa di rinvio, provocando disagi in presenza di una pensione minima o di pagamenti rateali da rispettare. Stesso ritardo vale in presenza dei giorni di festività.

NUOVO CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI – Il nuovo calendario di accredito pensionistico prevede quindi:

Gennaio: mercoledì 3 sia per le Poste italiane che per le banche

Febbraio: sabato 3 per le Poste, lunedì 5 per le banche

Marzo: venerdì 2 per le Poste e per le banche

Aprile: martedì 3 per Poste e per le banche

Maggio: giovedì 3 (il 1° maggio è festivo) per Poste e per le banche

Giugno: lunedì 4 (il 2 giugno è festivo) per le Poste e per le banche

Luglio: martedì 3 per Poste e per le banche

Agosto: giovedì 2 per Poste e per le banche

Settembre: lunedì 3 per Poste, martedì 4 per le banche

Ottobre: lunedì 1 per Poste e per le banche

Novembre: sabato 3 (il 1° novembre è festivo) per le Poste, lunedì 5 per le banche

Dicembre: lunedì 3 per le Poste e per le banche

