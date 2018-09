Pensione: quota 100, ma con penalizzazione. L’ipotesi allo studio

editato in: da

Il governo va avanti nel progetto di ‘smontare’ la riforma Fornero ed approntare la famosa quota 100. Tuttavia nei corridoi di palazzo, in vista della nota di aggiornamento al DEF prevista per giovedi, si cerca di capire come contenere i costi di un’operazione evidentemente dispendiosa. L’ipotesi al momento sul tavolo è la possibile introduzione di una penalizzazione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 dell’età pensionabile standard.

Come scrive Il Corriere della Sera sono allo studio tre ipotesi per ridurre il costo della riforma di quota 100.

“La prima ipotesi per tagliare il costo di ‘quota cento’ prevede che la pensione anticipata venga calcolata col meno vantaggioso metodo contributivo per tutti i versamenti successivi al 1995, quando fu appunto introdotto il nuovo sistema. In questo modo l’importo della pensione si ridurrebbe, secondo i casi, anche del 10-15%. Si prevede inoltre di poter conteggiare non più di due anni di contributi figurativi”.

Ma sono le altre due ipotesi che fanno discutere e avanzano l’idea di un taglio dell’assegno previdenziale.

“La prima prevede una penalizzazione temporanea, cioè un taglio di 1-1,5 punti percentuali della pensione per ogni anno di anticipo rispetto a 67 anni (…) La seconda ipotesi prevede invece un taglio permanente, ma in questo caso la penalizzazione sarebbe più bassa: i tecnici della Lega parlano di mezzo punto per ogni anno di anticipo, ma potrebbe essere anche un punto”.

Per quanto riguarda l’iter della manovra, questa settimana protagonista è la Nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza, che lo stesso governo approverà entro giovedì. Il Def conterrà le nuove stime di crescita del Pil (corrette al ribasso) e gli obiettivi di deficit e debito, preludio necessario alla legge di Bilancio 2019.

