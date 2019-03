Pensione Quota 100, conguagli, taglio assegni: il calendario

editato in: da

Mentre nella circolare n. 43 sulle “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” l’Inps ricorda che in caso di mancanza di risorse sospenderà il versamento del Reddito di cittadinanza, sul fronte previdenziale il direttore generale Gabriella Di Michele ha confermato che da giugno partirà il taglio sulle pensioni d’oro, norma prevista dalla Legge di Stabilità.

Il taglio alle pensioni d’oro

Si tratta di una riduzione degli assegni superiori a 100mila euro, con un meccanismo ad aliquote progressive che si applicano alla parte eccedente in base alla seguente progressione:

15%: fra i 100mila e i 130mila euro,

25%: da 130mila a 200mila euro,

30%: da 200mila a 350mila euro,

35%: da 350mila a 500mila euro,

40%: sopra i 500mila euro.

Conguaglio

A giugno sarà poi effettuato il conguaglio delle pensioni dopo la rivalutazione prevista a partire dal prossimo 1° aprile, con regole diverse da quelle applicate nei primi tre mesi dell’anno. In pratica, da giugno scatterà il recupero delle somme in più percepite nei primi tre mesi in virtù della più favorevole indicizzazione.

Quota 100

Il direttore generale ha poi diffuso i primi numeri sulle liquidazioni con Quota 100, previste anch’esse a partire da aprile. Sono circa 25mila le pensioni gli assegni che partiranno al debutto della misura, su oltre 96mila domande arrivate all’istituto di previdenza al 19 marzo. Ci sono anche richiedenti che avevano il requisito per la pensione da aprile con la quota 100, ma che aspetteranno un mese in più. In dettaglio, si tratta di 23mila domande con decorrenza primo aprile che l’INPs deve esaminare: verranno messe in pagamento nel mese di maggio, comprensive degli arretrati relativi al mese precedente.

L’istituto ha scartato fino a questo momento 5mila domande fra tutte quelle presentate. L’ultimo aggiornamento sulle domande Quota 100 vede prevalere i dipendenti (quasi a 70mila), mentre sono circa 16mila i commercianti e gli artigiani, 1700 i coltivatori diretti.