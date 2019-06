Pensione, quattordicesima: requisiti, limiti e importi

editato in: da

La platea dei pensionati italiani di almeno 64 anni attende nel mese di luglio la quattordicesima mensilità, calibrata a seconda dei diversi tetti di reddito e degli anni di contribuzione (manca ancora la circolare INPS 2019).

La mensilità aggiuntiva non va richiesta tramite domanda perché viene versata in automatico agli aventi diritto, sulla base dei redditi degli anni precedenti (con verifica successiva una volta disponibili i redditi consuntivi) e dei requisiti anagrafici. I criteri per il diritto alla quattordicesima pensionati sono contenuti nel Dl 207/2008, il sito delle piccole-medie imprese pmi.it li ha ordinati.

Aventi diritto

Hanno diritto alla quattordicesima i pensionati ex lavoratori dipendenti e gli autonomi appartenenti ad una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative (pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, anticipata, reversibilità). Chi perfeziona i requisiti entro il 31 luglio ottiene la quattordicesima con il cedolino pensione di luglio. Chi li perfeziona da agosto la otterrà a dicembre.

Reddito

In caso di prima concessione si calcolano tutti i redditi, se invece si tratta di ratei successivi al primo bisogna valutare anche quelli da prestazioni con obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati e i redditi diversi. In entrambi i casi, il reddito massimo del richiedente deve ricadere entro determinati tetti.

In attesa della circolare attuativa INPS 2019, è possibile anticipare che ha diritto alla quattordicesima il pensionato che percepisce fino a circa mille euro al mese (su base annua sono circa 13mila euro). L’importo maggiore, però, spetta a chi ha pensioni fino a 770 euro la mese (prenderà da da 437 euro in più a 655 in più).

(Fonte pmi.it)

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene dunque incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.