Pensione Precoci, regole 2019

Fra le pieghe della riforma pensioni contenute nel dl 4/2019 c’è una buona notizia per i cosiddetti lavoratori precoci, i quali potranno continuare a ritirarsi con 41 anni di contributi senza applicare i cinque mesi in più di aspettative di vita. Il blocco degli scatti per questa platea di lavoratori prosegue fino al 2026. Quindi – sottolinea il sito delle piccole-medie imprese pmi.it – il requisito resta a 41 anni di contributi fino al 31 dicembre 2026, salirà poi in base agli adeguamenti alle aspettative di vita dal 2027.

Come previsto anche per la pensione anticipata piena, è stata prevista una nuova finestra di decorrenza, pari a tre mesi, anche per la pensione precoci. Quindi, dal 2019 fra maturazione del diritto e decorrenza pensione dovranno passare almeno tre mesi.

Tempistica

La circolare INPS 11/2019 chiarisce che la finestra si applica solo a partire dal primo gennaio 2019. Significa che i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata precoci in data precedente, non applicano la finestra trimestrale.

Pmi.it ricorda inoltre che è possibile raggiungere il requisito contributivo per la pensione precoci anche esercitando il cumulo dei contributi (esclusi quelli versati alle casse private; in generale, i professionisti iscritti alle casse non hanno accesso alla pensione precoci).

Se, sommando i contributi nelle diverse gestioni previdenziali si raggiungono i 41 anni entro il 31 dicembre 2018 non si applica la finestra trimestrale, che scatta invece nel caso in cui il diritto sia esercitabile successivamente al primo gennaio 2019. La circolare INPS fornisce anche il dettaglio sul modo in cui si calcola la finestra trimestrale (in alcuni casi la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo, in altri dal primo giorno utile dopo i tre mesi).

Lista precoci

In base a quanto previsto dalcomma 199 della legge 232/2016, i precoci hanno almeno un anno di contributi entro il compimento del 19esimo anno di età e appartengono a una delle seguenti categorie.