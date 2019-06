Pensione: compatibilità fra Quota 100, Naspi e anticipata

editato in: da

I lavoratori che hanno il requisito per andare in pensione con Quota 100 ma non lo esercitano hanno diritto alla NASpI, mentre decadono dal trattamento di disoccupazione: stesso discorso per la mobilità, mentre in caso di pensione anticipata l’ammortizzatore sociale si interrompe alla decorrenza del trattamento previdenziale. Lo precisa l’INPS con circolare 88/2019.

NASpI e Quota 100

In linea generale la NASpI non è compatibile con la pensione, come previsto dall’articolo 11 del dlgs 22/2015, che fra le cause di decadenza prevede il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Tuttavia Quota 100 è in effetti una forma di pensione anticipata, che si raggiunge con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Da qui, l’esigenza di una norma di coordinamento.

L’INPS chiarisce che non si verifica il decadimento automatico dal diritto alla NASpI ma è il lavoratore a scegliere. Di seguito le regole caso per caso.

Disoccupato con requisiti Quota 100 che però non presenta domanda di pensione ma quella di NASpI: la sua domanda sarà accolta. Lavoratore che durante la NASpI perfeziona il diritto alla Quota 100: non decade dalla prestazione di disoccupazione, a meno che non presenti domanda di pensione quota 100 (nessuna decadenza automatica). Lavoratore che chiede Quota 100: scatta la decadenza NASpI dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di trattamento pensionistico. In base allo stesso criterio, viene respinta l’eventuale domanda di NASpI se la sua fruizione dovesse decorrere contemporaneamente o dopo la prima decorrenza utile della Quota 100.

NASpI e mobilità

Per coloro che percepiscono la mobilità, ordinaria o in deroga, si applicano le medesime regole.

Se il lavoratore con diritto a Quota 100 non la chiede, continua a prendere la mobilità; decade dalla prestazione se invece lo fa (a partire dal mese in cui inizia a percepire l’assegno previdenziale). Vengono respinte le domande di mobilità per le quali la fruizione dovesse decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della quota 100.

NASpI e pensioni agevolate

C’è una precisazione relativa alla pensione anticipata, dopo l’introduzione della finestra trimestrale prevista sempre dal dl 4/2019: un lavoratore in NASpI continua a prendere l’ammortizzatore sociale fino alla decorrenza della pensione.

In generale, quest principio (decadimento NASpI alla decorrenza della pensione, non alla maturazione del requisito) vale anche per le altre forme di pensione: Opzione Donna, pensione Precoci.

Quota 100 e Invalidità

Infine, la compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità. L’INPS ha già chiarito, con la circolare 138/2011, che se il lavoratore sceglie la NASpI viene sospesa l’invalidità per tutta la durata dell’ammortizzatore sociale.

Ora viene precisato che l’assegno di invalidità non consente l’accesso alla pensione anticipata, quindi la decadenza dalla NASpI interviene solo se il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia.