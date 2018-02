Pensione anticipata: i tassi di prestito per l’APe volontaria

Dopo vari rinvii di natura tecnica, entro fine febbraio dovrebbe partire l’APe volontaria, il prestito per andare in opensione anticipatamente. In questo senso uno degli elementi fondamentali è giunto nelle ultime ore, allorché l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha comunicato quelli che saranno i tassi d’interesse del prestito.

TASSI D’INTERESSE – Per i primi due mesi:

2,838% in fase di erogazione,

2,938% sul periodo di ammortamento.

COSTO TOTALE DEL PRESTITO – Per calcolare il costo del prestito occorre in ogni caso considerare anche altre variabili:

sconto fiscale (detrazione del 50%),

costo polizza contro rischio premorienza,

commissione Fondo di Garanzia (1,6%),

durata del prestito.

APPLICAZIONE – La misura era stata introdotta in via sperimentale fino al 2018 ma poi prorogata al 2019 dalla Legge di Stabilità. In ottobre è stato emanato il decreto attuativo, in gennaio sono stati firmati gli accordi quadro fra ABI (banche italiane), ANIA (assicurazioni) e Ministero. Il via libera sarà determinato dalla circolare INPS, che comunque sembra sia pronta.

DOMANDE – Solo in sede di prima applicazione sarà possibile chiedere l’eventuale retroattività dal primo maggio 2017: in base al decreto attuativo, questa opzione potrà essere esercitata fino al 18 aprile. Le regole per la presentazione delle domande sono fissate dal decreto dell’ottobre scorso: come per l’APe sociale e la pensione anticipata precoci, bisogna prima chiedere all’INPS il riconoscimento del diritto e, successivamente alla certificazione, presentare istanza vera e propria.

