Pensione a 67 anni. Boeri: “Una bella notizia”

La certificazione da parte dell’Istat dell’allungamento della speranza di vita rende quasi certa la conferma della riforma Fornero, cioè l’innalzamento a 67 anni dell’età pensionabile a partire dal 2019. Se la politica cerca di capire come muoversi e i sindacati sono nettamente contrari, il presidente dell’INPS Tito Boeri accoglie i dati dell’Istituto di statistica come una “bella notizia”.

“Bloccare l’adeguamento dell‘età pensionabile all’aspettativa di vita dal 2021 in poi costerebbe fino a 140 miliardi fino al 2040 – ha detto Boeri -. Sono costi insostenibili (…) Non vogliamo trasformare la bellissima notizia che ci ha dato oggi l’Istat, che cioè si può contare di vivere cinque mesi in più, in una preoccupazione aggiuntiva per i giovani che altrimenti dovrebbero sostenere sulle loro spalle più a lungo il peso delle pensioni per chi oggi è in pensione o deve andare in pensione”.

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha spiegato che i tempi per il Parlamento o per le forze politiche che vogliono intervenire ci sono. E dal PD Martina ha lasciato spiragli ad un intervento parlamentare. Dura invece la reazione delle sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, che hanno espresso dubbi sull’esattezza delle stime Istat e in una nota unitaria hanno ribadito che non tutti i lavoratori sono uguali. “Serve il blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita e l’avvio del confronto per una modifica dell’attuale meccanismo per superare e differenziare le attuali forme di adeguamento, tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita e nella gravosità dei lavori”.

