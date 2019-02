Legge 104 e pensione anticipata: requisiti 2019

editato in: da

È stata prorogata per tutto il 2019 la possibilità di accedere alla pensione anticipata per chi assiste un disabile ai sensi della Legge 104.Dalla data di entrata in vigore del decretone , il 29 gennaio scorso, i beneficiari dell’ Ape socia l che nel corso del 2019 maturano i requisiti e le condizioni previste possono accedere al pensionamento anticipato. La misura è estesa anche a coloro che avevano perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi nel 2019, senza tuttavia inoltrare domanda. Questo vale anche per coloro che assistono

PENSIONE ANTICIPATA PER CAREGIVER – L’Ape social è un prestito finalizzato a sostenere economicamente determinate categorie di soggetti fino a che non raggiungono la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019-2020). Nel 2019 possono accedervi i caregiver, ovvero coloro che, alla data della richiesta e da almeno 6 mesi, prestano assistenza a:

coniuge o parte dell’unione civile;

parente di primo grado convivente.

I familiari devono essere affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104.

L’Ape si estende anche a coloro che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni ovvero siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

COME CHIEDERE LA PENSIONE ANTICIPATA – Chi vuole approfittare della proroga e fare domanda, per la valutazione dei requisiti, lo può fare con tre modalità principali e alternative:

direttamente online, utilizzando i canali telematici dell’Inps, ma si deve essere in possesso del codice Pin Inps;

telefonando al Contact center Inps;

recandosi negli uffici degli intermediari, come Caf e patronati.

SCADENZA – Le domande devono essere presentate entro i termini di scadenza del 31 marzo, 15 luglio e comunque non oltre il 30 novembre 2019.

L’Ape decorre dal primo giorno del mese successivo quello in cui è stata inoltrata la domanda, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato in Italia o all’estero.