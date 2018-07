Inps: Salvini dà l’avviso di sfratto a Boeri

editato in: da

“L’immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste ‘risorse’ che ci dovrebbero pagare le pensioni. Perchè c’è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell’Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in un video postato su Facebook durante la visita a un’azienda confiscata alla mafia.

Alcuni giorni fa era stato il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a lanciare l’allarme: senza l’apporto degli immigrati il sistema pensioni non regge. Ed il problema, “serissimo”, non si porrà tra 10 anni ma è immediato. Un’allerta, quella di Boeri, che era arrivata insieme ad un apprezzamento al governo per l’operazione vitalizi e gli intenti sugli assegni d’oro ed ad un’altro warning, quello su quota 100, definita “un grave fardello”.

Quanto alla legge Fornero, Boeri ha chiarito già da tempo il suo pensiero: “Se si dovesse davvero abolire la Fornero questo costerebbe nell’immediato 11 miliardi, per salire dopo a 15 miliardi”. Il presidente Inps ha anche aggiunto che questa scelta “creerebbe problemi di iniquità perché ci sono persone che hanno già pagato per la Fornero, accettando tagli importanti sulla loro pensione. Sarebbe doppiamente iniquo, per chi ha pagato dei costi e per i giovani”. Quanto basta per entrare in rotta di collisione col neo ministro dell’Interno.

