Tagli dei vitalizi: a quali ex deputati?

Taglio dei vitalizi agli ex deputati: fumata bianca dall’ufficio di presidenza della Camera alla delibera del presidente Roberto Fico. Gli assegni potranno dunque essere ricalcolati in base al metodo contributivo a partire dal primo gennaio 2019. Non mancano però coloro che hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità. Potrebbero essere circa 1338 i parlamentari coinvolti dai tagli.