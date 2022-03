Bonus vacanze Inps, nuovi sconti per i pensionati: il bando 2022

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito il bando “Estate INPSieme Senior 2022” che prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici in Italia, riservati ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi.

Le domande di partecipazione sono partite il 21 marzo 2022 e devono essere inoltrate entro le 12 del 15 aprile 2022.

Bonus vacanze Inps, a chi è rivolto

Il bando Estate INPSieme Senior è annuale e viene proposto dall’Istituto di Previdenza a particolari categoria di pensionati e ai loro familiari. In particolare:

ai pensionati;

ai loro coniugi;

ai figli disabili conviventi

che appartengono:

alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

alla Gestione Dipendenti Pubblici;

alla Gestione Fondo IPOST.

Bonus vacanze Inps, cosa comprende

I beneficiari possono fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022.

L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico riferito ad un soggiorno in Italia organizzato e fornito esclusivamente da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio).

Il voucher comprende le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, e attività ludico-ricreative, oltre alle previste coperture assicurative obbligatorie.

Bonus vacanze pensionati, quanto vale

L’entità del contributo è determinata in base all’Isee del soggetto richiedente: fino a 8.000 euro l’importo erogato sarà quello massimo, poi scenderà fino al 60% per i redditi superiori a 72.000 euro.

L’importo massimo del contributo può essere di:

800 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata almeno pari a otto giorni e sette notti ;

se riferito ad un soggiorno in Italia di durata almeno pari a ; 1.400 euro se riferito ad un soggiorno in Italia di durata pari a quindici giorni e quattordici notti.

Bonus vacanze Inps, come fare domanda

La domanda andrà presentata fino alle 12 del 15 aprile 2022 esclusivamente per via telematica sul sito dell’Inps. Per accedere al servizio servono lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie).

Entro il 18 maggio l’ente pubblicherà sul proprio sito le graduatorie che rispettano i criteri di priorità riportati nel bando. Entro il 15 luglio 2022 l’Istituto pagherà ai vincitori un acconto, pari al 20% dell’importo del contributo. Una volta finita la vacanza, poi, il richiedente caricherà sul sito la fattura del saldo del soggiorno e l’Inps liquiderà il restante 80 per cento entro il: