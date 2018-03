DeleteFacebook, i big della Silicon Valley si ribellano a Zuckerberg

editato in: da

Sulla scia della violazione della privacy, secondo cui la società di ricerca politica Cambridge Analytica pare abbia raccolto dati sensibili di oltre 50 milioni di utenti iscritti a Facebook senza il loro consenso, cominciano ad arrivare le prime reazioni ufficiali dei big della Silicon Valley.

L’imprenditore e blogger americano Jason Calacanis ha lanciato un concorso con l’hashtag #DeleteFacebook, con cui invita a costruire un social network alternativo al colosso creato da Mark Zuckerberg.

L’operazione messa in moto da Calacanis si chiama Open book challenge e prevede la partecipazione di sette squadre che dovranno lavorare per 12 settimane alla progettazione di un social network diverso da Facebook. Budget a disposizione: 100mila dollari.

Jason Calacanis non è nuovo al lancio di startup digitali, il 48enne newyorkese può essere definito uno dei pionieri della comunicazione che passa dalla rete. Il bando è aperto e il messaggio è chiaro: «Facebook è una forza distruttrice nella nostra società. Noi investiamo 100mila dollari per aiutarti a costruire qualcosa di meglio». Calacanis non è da solo, però. #DeleteFacebook è uno slogan che è stato adottato anche da Brian Acton, cofondatore del servizio di messaggistica più usato al mondo, Whatsapp, acquistato poi dall’azienda di Zuckerberg.

Acton ha un motivo in più per sfidare Facebook e porsi come difensore della privacy: tra le varie attività, ha contribuito a finanziare la Signal Foundation, un’organizzazione no profit associata a Signal, che fornisce servizi di messaggistica crittografati, utilizzati da giornalisti e informatori.

Nel frattempo, Mark Zuckerberg ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte, facendo mea culpa e ammettendo le proprie responsabilità sull’utilizzo dei dati sensibili degli utenti iscritti a Facebook per influenzare le elezioni politiche. Sulla sua pagina ufficiale, il CEO del social network più popolare al mondo ha scritto: «Abbiamo fatto degli errori, c’è ancora molto da fare. Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di essere al vostro servizio». Zuckerberg ha però assicurato che controlleranno che episodi del genere non si verifichino più, a cominciare dalle app, che non potranno più accedere ai dati personali se non vengono utilizzate per oltre tre mesi.