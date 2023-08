Furti in casa: tutti i numeri e i consigli per difendersi

Giornalista professionista, copywriter e ghost writer, ha maturato la sua esperienza inizialmente in ambito televisivo per specializzarsi successivamente nel linguaggio web.

Fonte: 123RF Il furto nella propria abitazione è uno dei reati più temuti

Tra i reati che preoccupano di più gli italiani spicca il furto in casa. Secondo una recente indagine condotta dall’Eurispes e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con l’ausilio del Servizio di Analisi Criminale, il 26,6% delle 1.026 persone intervistate ha ammesso come il furto nella propria abitazione sia tra i crimini più temuti. Un altro 5,8% del campione teme in particolare il furto dell’auto, della moto o del motorino.

Ma c’è davvero il motivo per preoccuparsi? Scopriamolo guardando i dati.

Furti in casa: in aumento dal 2020, ma meno rispetto agli anni pre-pandemia

Non c’è da stupirsi se il furto è percepito come uno dei reati più preoccupanti dato che nel 2022 i furti, compresi quelli nelle abitazioni, sono aumentati del 17,3% rispetto all’anno precedente e nei soli primi sette mesi del 2023 sono stati in tutto 554.975, circa 15 mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Negli ultimi anni, dopo il picco del 2014, il valore più basso di furti in casa è stato registrato dall’Istat nel 2020, l’anno delle restrizioni Covid; appena sono state allentate il trend dei furti in casa ha ripreso a crescere, seppur non toccando i valori pre-pandemia. Se, infatti, nel 2019 sono state vittime di furti nella propria abitazione 10,4 famiglie su 1.000, nel 2020 si è scesi a 6,8% per poi risalire negli anni successivi: 7,1% nel 2021 e 7,6 nel 2022.

La distribuzione geografica dei furti nelle abitazioni

Ad essere prese di mira dai ladri sono soprattutto le abitazioni del Nord-Est e del Centro, seguite dal Nord-Ovest. Quelle meno attaccate dai topi di appartamento si trovano al Sud e nelle Isole dove paradossalmente si è registrato un aumento del timore di subire reati, rispettivamente del 30% e del 34%, rispetto alle altre aree geografiche. Tra l’altro, in queste regioni l’andamento del reato è stato addirittura in controtendenza nel 2021, quando i furti sono stati inferiori rispetto all’anno precedente.

Da un punto di vista geografico, quindi, l’Italia appare divisa in due con il Centro-Nord (soprattutto il Nord-Est) che registra 9,6 vittime di furti in casa ogni 1.000 famiglie e il Mezzogiorno, che ne conta 4,9 (circa la metà delle regioni settentrionali).

Furto in abitazione: le strategie di difesa per tenere lontani i ladri

Secondo la ricerca dell’Eurispes – che ha indagato su quali fossero le strategie adottate dagli italiani per contrastare i furti in casa – il 22,5% degli intervistati ha dichiarato di avere installato negli ultimi tre anni un sistema di allarme, il 21,4% ha installato le grate alle finestre e il 20,7% ha messo la porta blindata. Solo il 3,6% ha affermato di aver comprato un’arma da fuoco.

Ci sono, però, altre regole che la Polizia di Stato e il Ministero dell’Interno diffondono per contrastare il reato e che riguardano le difese attive, le difese passive e i buoni comportamenti da seguire.

Le difese passive per proteggere casa

Le difese passive sono accorgimenti che rendono difficile l’intrusione dei ladri in casa e sono, ad esempio, le porte blindate, le inferriate alle finestre o il fermaporta.

Le regole da adottare in questo caso sono:

Installare una porta blindata certificata e possibilmente con il telaio ancorato a muro

Scegliere serrature con chiavi a profilo brevettato con duplicatura protetta da codice PIN ed evitare quelle a doppia mappa o a cilindro europeo standard duplicabile

Dotare la porta di cilindri rinforzati con spine antitrapano e antisfilamento

Dotare la porta di spioncino e fermaporta

Installare le grate alle finestre, facendo attenzione che non ci siano più di 12 centimetri tra le sbarre

Le difese attive per proteggere casa

Le difese attive consistono in dispositivi che si attivano quando un ladro tenta di entrare nell’appartamento, come gli allarmi antifurto.

In questo caso, le regole consigliate sono:

Installare dispositivi antifurto collegati con i numeri di emergenza

Preferire impianti anti-intrusione che proteggano anche il perimetro della casa in modo che si azionino mentre il ladro tenta di entrare in casa e non soltanto quando è già all’interno

Installare videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso

I 13 buoni comportamenti da adottare quando si è fuori casa

Oltre agli strumenti di difesa è molto importante seguire delle regole di comportamento che servono a prevenire eventuali furti.

I consigli più semplici sono: