X Factor 13 alla Candy Arena di Monza: ecco quanto pagherà di affitto

X Factor abbandona il Teatro Ciack di Milano dopo la dichiarazione di inagibilità. Destinazione: Monza.

Dopo la dichiarazione di inagibilità del Ciack, il talent show di Sky si è trovato costretto a cercare una nuova location. Una corsa contro il tempo, considerato che le riprese in diretta inizieranno il 24 ottobre. Pare che manchi poco all’ufficialità della nuova scelta, ovvero: la Candy Arena di Monza.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa in corso tra la Fremantle, la società che produce il talent, la società Vero Volley che gestisce il palazzetto, e il comune di Monza, sembra ormai essere in dirittura d’arrivo.

L’accordo, finora, non è stato semplice, dal momento che il Consorzio Vera Volley ospita due importanti squadre di pallavolo: la maschile in Superlega e la Saugella femminile in A1. A complicare le cose, il calendario sportivo prevede proprio per il 19 e il 20 di ottobre le prime due partite in casa. Se dovesse andare in porto la trattativa per la nuova location, le due squadre insieme ai loro tifosi si troveranno costrette a trasferirsi fino al 20 dicembre, data della finale di X Factor 13.

Non poche sono le difficoltà che dovrà affrontare la Vero Volley, ma a ricompensare la società sarà un importante ritorno economico. La cifra che spetta alla Società Vera Volley, infatti, è pari a ben due milioni di euro.

Adesso, però, trovare una casa agli oltre 1.700 atleti iscritti al Vera Volley non sarà un’impresa semplice. Per quanto riguarda le due squadre professioniste, pare che le due destinazioni provvisorie siano state scelte. Infatti, la squadra maschile di pallavolo dovrebbe spostarsi verso il palazzetto di Busto Arsizio. Invece, per quanto riguarda la femminile Saugella, le due destinazioni in lizza sono Cinisello Balsamo e Desio. Gli allenamenti, invece, verranno svolti in una tensostruttura realizzata appositamente a Monza, notizia che ha scatenato le polemiche degli sportivi.

Il talent di Sky ha sempre mantenuto riservati i suoi numeri – dai costi ai guadagni dei giudici – per questo a volte le cifre riportate possono non essere esatte. Si conosce solamente l’ammontare del premio del vincitore finale: 300 mila euro. Tuttavia, pare che i guadagni di giudici come Mara Maionchi superino i 40 mila euro, sulla base di un calcolo che tiene conto come cifra quella di almeno 5.000 euro a puntata. Non c’è da sorprendersi, perciò, per l’accordo milionario previsto con Monza.