Viso uomo: la routine quotidiana per una pelle sempre tonica

I luoghi comuni sulla mascolinità hanno un infimo rispetto per la pelle dell’uomo: quante volte hai sentito frasi come un uomo con la “Scorza dura” o “Dietro l’apparenza di un burbero si nasconde un uomo dal cuore tenero”. Insomma nell’immaginario collettivo, sebbene non viviamo nel Far West, ma in un’epoca digitale, l’uomo piace se poco curato.

In realtà dopo l’ondata di edonismo degli anni Ottanta anche l’uomo curato ha il suo fascino, in particolar modo se può vantare una pelle curata e luminosa. Ottenerla non richiede fatica, ma solo qualche piccola cura, giorno dopo giorno. Ecco una serie di consigli per una pelle sempre perfetta:

Pulizia del viso

È fondamentale trovare i prodotti giusti per il proprio viso. Una cosa che però è sempre uguale e non richiede prodotti specifici è la pulizia del viso. Va fatta sempre al mattino e la sera con acqua fredda o tiepida. Un dettaglio per non affaticare il viso è tamponare la pelle con l’asciugamano e non sfregarlo.

Esfolia la pelle con uno scrub

Dopo aver lavato il viso, ma ancor meglio, prima della rasatura, esfoliare il viso con uno scrub o in alternativa una spazzola esfoliante: la pelle risulterà più levigata e luminosa.

Idrata e proteggi la pelle

Qui entra in gioco il fattore “Che tipo di pelle hai?”. L’idratazione della pelle va effettuata dopo il lavaggio e cambia da viso a viso:

– Per la pelle secca, sono consigliati prodotti che contengano olio di oliva o di argan, burro di karitè e lanolina.

– Per la grassa, scegli un idratante con ingredienti più leggeri che subito vengano assorbiti dalla pelle.

Gli occhi e le labbra

Per le labbra, soprattutto d’inverno è consigliato il burro di cacao o un più esotico olio di cocco. Per gli occhi bisogna utilizzare una crema idratante o meglio ancora un prodotto specifico, soprattutto quando si è raggiunta una certa età, infatti quella intorno agli occhi è la pelle che subisce un più rapido invecchiamento.