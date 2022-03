Ecco la vodka italiana “anti sanzioni”: contiene olio d’oliva

Nasce in Italia la prima vodka all’olio extravergine di oliva. In un momento in cui si parla di sanzioni contro la Russia, e quindi del blocco delle importazioni dei prodotti che arrivano dal Paese, il distillato più famoso dell’Est viene riproposto in chiave mediterranea, diventando una nuova eccellenza del Made in Italy.

La distilleria ligure che produce gin al basilico e vermouth al pinolo

A produrla è la Compagnia di San Giorgio, una impresa nata in Liguria nel 2008 dalle idee di due giovani professionisti, che hanno deciso di seguire la strada della contaminazione delle tradizioni, proponendo alcolici dal sapore internazionale utilizzando i prodotti DOP della propria terra.

La loro distilleria sui generis celebra la città di Genova a partire dalla prima bottiglia messa in commercio, con un gin innovativo prodotto con erbe e spezie locali al gusto di basilico. È il Gin Mä, dal profumo aromatico e tipicamente “mediterraneo”.

Nel 2020 è nata la nuova etichetta, il Vermouth Pineo, realizzato con l’infusione del pinolo in purezza. Dal gusto avvolgente, come spiega l’azienda stessa, è buono liscio e mixato.

Proprio dalla fusione dei due distillati nasce il Märtini Liguria, a base di 6 cl di Gin Mä e 1 cl di Vermouth Pineo, che ben rappresenta i sapori della Liguria. Ma a rubare la scena delle due linee dell’azienda, ormai consolidate nel mercato, è ora Olioo.

Arriva la vodka all’olio extravergine di oliva: si chiama Olioo

La Vodka Olioo, che rientra di diritto tra i gusti di vodka più strani elencati qui, ha un colore cristallino “illuminato” dall’olio extravergine di oliva al 100% italiano, che viene aggiunto manualmente in ogni bottiglia. Il distillato è ottenuto dai cereali e sporcato dall’oro giallo, che gli conferisce una texture vellutata.

Attenzione, però “prima di essere servita, la bottiglia di vodka Olioo va shakerata, e non mescolata, come insegna James Bond per il suo iconico Vodka Martini”, come consigliano la stessa Compagnia San Giorgio. A proposito: conoscete lo strabiliante record dell’ultimo film dell’agente 007? Ve ne parliamo qua.

Quanto costa la nuova vodka all’olio extravergine di oliva

Come ha spiegato l’amministratore delegato dell’azienda Thomas Cuberli: “Continua la nostra ricerca di materie prime di eccellenza, per creare nuovi prodotti di qualità. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la Liguria, attraverso questi distillati, anche fuori dai confini regionali e nazionali”.

I tre distillati della Compagnia di San Giorgio possono essere acquistati online sul sito dei produttori (ai prezzi indicati riportati di seguito). A poco a poco stanno però trovando spazio nei negozi fisici di tutta Italia, e il prossimo passo sarà quello di esportarli in tutti i Paesi europei.

Magari approfittando proprio delle sanzioni contro la Russia che potrebbero presto far sparire la vodka “originale” dagli scaffali e della vittoria dell’Italia in Commissione Ue per evitare il bollino nero su tutti i prodotti alcolici, etichettati come cancerogeni, come spiegato qui. Ecco i prodotti della compagnia.

Gin Mä a 30,99 euro.

Gin Mä mini a 14,99 euro.

Kit per cocktail Märtini Liguria a 51,98 euro.

Vermouth Pineo a 20,99 euro.

Vodka Olioo a 27,99 euro.

In alternativa è possibile acquistare il kit degustazione del Gin Mä dai rivenditori su Amazon.