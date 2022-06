Vacanze low cost: le mete più economiche di questa estate

Stagione calda all’insegna dei rincari e dell’aumento dei prezzi (qui la proposta per bloccare il costo della benzina), per questo motivo – oggi – chi non ha prenotato per le vacanze è ancora alla ricerca di mete low cost dove trascorrere l’estate 2022. Sulla base della lista delle “mete più belle da raggiungere con i voli low cost” da giugno ad agosto, realizzata da Siviaggia (qui le offerte e le compagnie aeree consigliate), abbiamo provato a fare un paio di conti, individuando i posti più economici per chi si sposta dall’Italia.

Vacanze in Grecia, l’isola più economica

La Grecia è forse uno dei luoghi più gettonati dagli italiani. Non a caso, specie nei periodi di maggiori afflusso, non è raro sentir parlare italiano tra i commercianti o tra i visitatori delle mete più ambite. Non solo Mykonos e Santorini però, chi sogna il mare cristallino e la natura incontaminata di questi posti – ma non vuole spendere molto – ha a disposizione diverse scelte low cost.

Tra le isole più economiche della Grecia, per esempio, c’è Skiathos, raggiungibile con uno dei tanti voli a basso costo di easyJet anche da Milano Malpensa e Napoli. Sistemandosi in un alloggio privato, qui, una settimana a giugno per due persone costa circa 400 euro (anche ce ci sono sistemazioni un po’ più lontane dal centro abitato che arrivano a costare anche poco più di 300 euro su Airbnb). Abbiamo effettuato la stessa ricerca per i mesi di luglio e agosto, e i prezzi in questo caso con gli host privati si alzano di poco (dai 450 ai 600 euro nei periodi più caldi).

Vacanze estate 2022, lusso a basso costo in Giordania

Decisamente bassi anche i prezzi in Giordania. Ad Amman, in particolare, raggiungibile con diversi voli low cost in partenza da Milano Malpensa (giovedì e domenica) e da Roma Fiumicino (martedì e sabato), i prezzi per una settimana in appartamento – per due persone – non superano i 300 euro a giugno, mentre variano dai 300 ai 500 euro per gli appartamenti in centro a luglio e agosto.

Estate a Nizza: dove soggiornare per spendere poco

Chi sogna la Costa Azzurra per questa estate, non può assolutamente farsi sfuggire le offerte voli Volotea da Palermo e Napoli. Organizzato lo spostamento, poi, non resta che cercare un’abitazione.

Per una settimana a luglio, gli host su Airbnb offrono deliziosi appartamenti in collina a 400 euro (per due persone). E i prezzi non aumentano di molto se si effettua la stessa ricerca ad agosto. In quest’ultimo caso, però, i costi si alzano per le villette con piscina o le case vicino al lungo mare e/o al centro città, anche se restano altamente competitivi rispetto ad altre località turistiche.

Vacanze low cost in Croazia: la città più economica

Mare cristallino ma sistemazioni a prezzi abbordabili anche per chi sceglie la Croazia. Spalato, nello specifico, è facilmente raggiungibile con diversi voli a basso costo promossi dalla compagnia Vueling, in partenza da Roma Fiumicino in estate.

Abbiamo effettuato anche in questo caso una simulazione di prenotazione, cercando per gli stessi periodi e per lo stesso numero di persone. Ebbene, affittare una casa vista mare, non troppo distante dal centro cittadino e a due passi dalla spiaggia, ad agosto (per due persone) non supera i 400 euro.

NOTA BENE: la nostra analisi è stata effettuata tenendo conto dei prezzi attuali, che possono variare col passare del tempo e con l’avvicinarsi della data fissata per la partenza.