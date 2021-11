Turismo: il Covid-19 “cancella” l’anno record per l’Italia

La notizia è stata lanciata da Federalberghi Roma: a causa della paura provocata dall’aumento dei casi di Coronavirus, il 20% delle camere prenotate nella capitale è stato disdetto.

Il dato sta mettendo in allarme migliaia di albergatori e di imprese che operano nella filiera del turismo. Una filiera che in Italia nel 2019 valeva oltre il 13% del PIL, ma che, a causa della pandemia, ha visto nel 2020 il suo peso scendere al 7%.

Ma quali sono le nazioni che storicamente accolgono più turisti e qual è stato l’impatto del Covid-19 sul turismo in Italia?

Il turismo nel mondo prima del Covid-19: al top Francia, USA e Cina

Francia, USA e Cina sono i tre Paesi che conquistano il podio del turismo nel tempo pre-Covid. Secondo le stime più aggiornate della Banca Mondiale, tra il 2018 e il 2019 la nazione che ha saputo attrarre più visitatori è stata la Francia con 212 milioni di turisti, seguita dagli Stati Uniti con 166 milioni e dalla Cina “ferma” a 163 milioni.

Se nelle prime tre posizioni del mondo, nel 2018/2019, figurano tre nazioni di tre differenti continenti – Europa, America e Asia –, la top ten vede una prevalenza europea. Ai piedi del podio troviamo infatti la Spagna, con 126 milioni di visitatori, il Messico con 97 milioni e l’Italia che nel 2019 è arrivata a contare 95.399.000 turisti. Grazie a questo dato il nostro Paese si posiziona, quindi, in sesta posizione a livello globale, seguita da Polonia, Ungheria e Croazia.

Gettando lo sguardo a Oriente si nota come tra le prime 15 nazioni capaci di attrarre visitatori non ci sia solo la Cina, ma anche Hong Kong (55.913.000) e Macao (39.406.000).

Nel 2019 in Italia oltre 95 milioni di turisti: mai così tanti

In questa speciale classifica del turismo l’Italia si posiziona così al sesto posto. I quasi 95 milioni e mezzo di turisti registrati nel 2019 rappresentano il dato più alto mai raggiunto dal Bel Paese nella sua storia. Non solo: se lo confrontiamo con i numeri del 1996, primo anno disponibile nelle stime della Banca Mondiale, si può vedere come l’aumento sia stato netto. In soli 23 anni il volume di turisti in Italia è cresciuto di quasi 36 milioni di unità.

L’impatto del Covid-19 sul turismo in Italia

Ancora non sono presenti i dati del 2020 nel database di Eurostat, ma è possibile ricostruire un range approssimativo dell’impatto del Covid sul turismo in Italia grazie ad altre fonti. Secondo le stime dell’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, i visitatori nel 2020 sono stati circa 57 milioni in meno rispetto al 2019.

Un’altra indicazione sullo stato del turismo nello scorso anno può arrivare dal movimento negli aeroporti: Roma-Fiumicino ha segnato una variazione percentuale di passeggeri tra 2020 e 2019 di oltre il -77%, mentre Milano-Malpensa del -74,9% con un totale nel 2020 di 7,241,766 passeggeri rispetto ai 28,846,299 del 2019. Anche guardando a un altro mezzo di trasporto, le percentuali cambiano di poco: il dato totale delle persone che hanno preso un treno è infatti calato in tutta Italia del -72,6% rispetto al 2019.

L’aumento dei contagi di queste ultime settimane non sta affatto aiutando. Se è vero che l’Italia ha una quota di vaccinati in maniera completa del 72,98% (dato del 21 novembre 2021), il numero di contagi anche nel nostro Paese sta segnando un preoccupante aumento.

I nuovi casi in Italia il 23 novembre sono stati infatti 10.044.