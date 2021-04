Perché Selena Gomez ha scritto a Mario Draghi e cos’è Vax Live

editato in: da

In piena pandemia, come di fronte a molte altre grandi catastrofi, succede che anche le star si mobilitino. È proprio quanto accaduto con Selena Gomez, che ha deciso di rivolgere un accorato appello a diversi leader internazionali per chiedere loro di donare le dosi di vaccino anti-Covid in eccesso.

Dopo essersi rivolta al premier spagnolo Pedro Sánchez e al presidente francese Emmanuel Macron, Selena Gomez ha scritto direttamente a Mario Draghi, fresco di successo per il decreto aperture (qui tutte le misure) e per l’ok da Bruxelles sul Recovery Fund. In un post su Twitter l’artista chiede anche al premier italiano di regalare le dosi extra di vaccino anti-Covid a chi ne ha urgenza.

Classe 1992, già ambasciatrice UNICEF dal 2009 in Ghana e Cile, nonché di altre organizzazioni no profit come Do.Something.org e RAISE Hope for Congo, nota per le frequenti apparizioni negli ospedali per bambini, la Gomez ha deciso di scendere in campo anche contro la pandemia.

“Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali, come il primo ministro italiano Mario Draghi, di donare le loro dosi extra di vaccino Covid-19 alle persone che ne hanno più bisogno. Possiamo contare su di te?” chiede, taggando l’account ufficiale del Governo italiano.

Selena Gomez, a quanto ammonta il suo patrimonio

Con un patrimonio netto ad oggi di 75 milioni di dollari (oltre 62 milioni di euro), accumulato attraverso la sua carriera di cantante e attrice iniziata circa vent’anni fa quando ancora era una ragazzina, popolarissima sui social (conta 222 milioni di follower su Instagram e 82,4 milioni su TikTok), la Gomez potrebbe davvero smuovere le acque.

Nel dicembre 2009 è stata aggiunta a CelebrityNetWorth con un patrimonio netto di 1 milione di dollari. All’epoca aveva 17 anni e guadagnava 30mila dollari a episodio per la serie “Wizards of Waverly Place” che l’ha resa famosa. Nel 2011 il suo patrimonio netto ha superato i 5 milioni di dollari. Ha raggiunto la soglia dei 10 milioni nell’aprile 2013 dopo aver pubblicato il suo album di debutto da solista.

Nel 2015 ha toccato quota 18 milioni grazie soprattutto a Instagram. Grazie poi alla sponsorizzazione con Puma, alle vendite di album, a innumerevoli singoli, alla carriera di attrice e altro ancora, il suo patrimonio netto ha superato i 60 milioni di dollari a metà 2018. Fino ai 75 milioni di oggi.

Vax Live, il grande concerto a favore dell’equa distribuzione dei vaccini anti-Covid

La cantante il prossimo 8 maggio condurrà un grande concerto chiamato Vax Live per chiedere un’equa distribuzione delle dosi di vaccini in tutto il mondo, sul solco dei grandi concerti benefici della storia della musica, dal Live Aid del 1985 al Live 8 del 2005.

Si esibiranno star del calibro di Jennifer Lopez, J Balvin, Foo Fighter. Iniziativa peraltro che ha il supporto di numerosi leader politici in tutto il mondo, dalla presidente della Commissione europea Ursula non der Leyen agli stessi Draghi e Sanchez.

Le reazioni al suo post su Twitter

La sua “uscita” sui vaccini non è però piaciuta molto in Italia. La campagna vaccinale in Italia procede infatti molto a rilento (qui trovate le vaccinazioni per Regione). Molte le repliche al post diretto al governo. Diversi le hanno fatto presente, su Twitter, che la situazione vaccini in Italia non è certo buona. “Ma manco noi abbiamo i vaccini” twitta qualcuno. “Che diavolo stai dicendo, stiamo ancora vaccinando gli over 70, anzi diciamo a Biden di consegnarli all’estero”, scrive qualcun altro.

“Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presidente. Quello good and bono non ci sta più. Maybe riprova next time and sarai più lucky. Your friend Miley Cyrus, lei yes che sapeva lanciare le wrecking ball a quello giusto”, scrive ironicamente un altro utente tra il serio e il faceto.