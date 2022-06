Roberto Bolle torna su Rai 1: quanto guadagna l’Étoile della Scala

Tempo di repliche per la tv italiana, con le reti ammiraglie che hanno proposto, durante la prima serata di sabato 18 giugno, due show dei record. Da una parte Mediaset, su Canale 5, ha rimandato in onda il fortunato talent Tu sì que vales (qua i guadagni del vincitore). La Rai ha invece regalato di nuovo al suo pubblico il programma Danza con me di Roberto Bolle. A sintonizzarsi sulla prima rete sono stati ben 1,3 milioni di telespettatori (contro 1,7 milioni dello show con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari).

Numeri non particolarmente alti, vista la stagione estiva ormai arrivata e il week-end, ma che hanno confermato l’amore del pubblico per il primo ballerino della Scala. Che è ora impegnato con una serie di gala al Teatro Arcimboldi di Milano, con otto serate sold out con il suo Roberto Bolle and Friends che presto si sposterà in altre città italiane per tutta l’estate prima dell’imperdibile evento di OnDance, nei primi giorni di settembre. Viene dunque da chiedersi quanto guadagna l’Étoile.

La maestosa carriera di Roberto Bolle tra teatro e impegno sociale

La carriera del ballerino italiano non ha precedenti. È il primo artista a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Inoltre è Guest Artist del Royal Ballet della Royal Opera House del Covent Garden di Londra. Ha iniziato a danzare da giovanissimo, diventando un professionista di fama internazionale a soli 15 anni.

Ha ricevuto diverse onorificenze dallo Stato italiano (Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica, Ufficiale dell’Ordine al merito e Grande ufficiale dell’Ordine al merito) e tanti premi sia per la sua bravura sul palco che per la straordinaria abilità comunicativa, che gli ha permesso di portare la sua arte oltre i palchi dei più importanti teatri del mondo.

Grande anche l’impegno nel sociale del primo ballerino. Nel 1999 è diventato ambasciatore di buona volontà per l’Unicef, dal 2007 collabora con il FAI e nel marzo del 2009 è stato nominato Young Global Leader dal World Economic Forum di Davos. L’esordio in tv con un suo programma è avvenuto nel 2016 su Rai, con lo show La mia danza libera, a cui hanno fatto seguito gli anni successivi diverse edizioni di Danza con me, con importanti ospiti del panorama televisivo, cinematografico e musicale italiano.

Quanto guadagna Roberto Bolle: le stime sul suo patrimonio

Non si sa esattamente quali siano i guadagni di Roberto Bolle. In un’intervista rilasciata a soli 23 anni raccontava di ricevere al Teatro alla Scala uno stipendio da 2 milioni e 300 mila lire, con tanto di contratto a tempo indeterminato, tredicesima e ferie pagate. Una situazione non comune nel mondo dello spettacolo e della danza, dove solo ai migliori viene riservato questo tipo di trattamento.

Grazie al suo ricco curriculum e alla fama raggiunta, è immaginabile pensare che ora Roberto Bolle guadagni un mese cifre tra i 5 e i 6 zeri. Non solo grazie al teatro, ma anche alla pubblicità e agli impegni televisivi. Il suo patrimonio stimato si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di dollari, circa 4,7 milioni di euro. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, ma che rendono bene l’importanza dell’Étoile per il mondo dell’arte e dello spettacolo.

E mentre Rai 1 raccoglie nuovi consensi grazie alla messa in onda dello spettacolo di Roberto Bolle, parte il terremoto in Rai con la possibile chiusura di due programmi, come spiegato qua. Da tempo si parla nei corridoi di Viale Mazzini dell’addio della “zia” Mara Venier, di cui vi abbiamo parlato qui.