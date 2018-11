Le regioni italiane in cui sono più anziani

editato in: da

Quando si guarda ai dati della popolazione, una cosa è risaputa: gli over 64 sono di più dei giovani,Sicuramentespetta alla Liguria, la striscia di terra che si affaccia sul Mar Tirreno infatti con ha il 28,4 per cento della popolazione over 64 . I suoi abitanti, invece, che rientrano nel range che va dai 15 ai 63 anni sono il 60,3 per cento della popolazione. I bambini e gli adolescenti (età che varia dagli zero ai 14 anni) ammontano all’11,3 per cento. La Liguria si attesta dunque come regione più vecchia d’Italia. La segue il Friuli Venezia Giulia . Nella regione più a est della nostra penisola gli over 64 ammontano al 25,9 per cento della popolazione totale. Al 61,9 per cento, invece, le persone tra i 15 e i 63 anni, mentre al 12,2 per cento i giovanissimi. Ilsi aggiudica la medaglia di bronzo con una percentuale di 25,3 per cento di persone che superano i 64 anni, la percentuale di quelli che hanno tra 15 e i 63 anni è del 62,2 per cento, quella della fascia d’età che va dagli zero ai 14 anni è del 12,6. Al quarto posto troviamo lacon il 25,2 per cento della popolazione che ha già spento le 64 candeline. Nella stessa posizione si piazza anche l’con la medesima percentuale.

Non solo anziani, però. Perché ci sono alcune aree del territorio del nostro Paese dove è proprio la popolazione più giovane a farla da padrone. A detenere lo scettro di regione con il maggior numero di under 64 è la Campania. Qui la popolazione che va dai 15 ai 63 anni ammonta al 66,8 per cento del totale, mentre gli over 64 sono il 18,5. La segue il Trentino che in Italia ha il numero maggiore di persone dagli 0 ai 14 anni con una percentuale del 15,2 per cento. A seguire troviamo altre aree come Sicilia, Calabria, Lazio e Puglia.

Osservando i dati si può vedere che (escludendo il Trentino) le regioni più giovani di Italia si trovano soprattutto al centro sud con percentuali al di sotto del 22 per cento di anziani sul totale della popolazione. Altro dato interessante emerge osservando i grafici: in nessuna regione gli under 14 superano gli over 64 in percentuale. Questo dimostra che in Italia la popolazione anziana è in numero maggiore rispetto a quella più giovane.