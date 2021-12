Quanto paga di tasse Elon Musk: la cifra monstre

Elon Musk ha rivelato a quanto ammontano le sue tasse: la cifra è parecchio alta, anche se stiamo pur sempre parlando dell’uomo più ricco di sempre, l’unico (per adesso) ad aver mai superato la soglia di 300 miliardi di dollari. Ecco la cifra monstre, resa nota da uno degli imprenditori che hanno avuto, e hanno tutt’ora, un’influenza notevole sui mercati e sul mondo in generale. Ecco quanto paga.

Quante tasse paga Elon Musk

A metà dicembre il ceo di Tesla, Elon Musk, ha rivelato che per ciò che concerne il 2021 pagherà le tasse per oltre 11 miliardi di dollari. Nessuno, nella storia, ha mai pagato quanto lui in termini di imposte. L’imprenditore lo ha rivelato attraverso il suo account su Twitter.

Musk, a quanto ammonta il suo patrimonio

Se è vero che Elon Musk pagherà 11 miliardi di dollari, va detto che contestualmente il suo patrimonio ammonta a 244,2 miliardi di dollari, secondo la classifica in tempo reale dei miliardari stilata da Forbes. Cifra che rende Musk la persona più ricca del mondo (a proposito, ecco quanto hanno guadagnato i miliardari di tutto il mondo nel 2021). Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è al secondo posto, a una distanza di quasi 50 miliardi di dollari.

Da un’indagine di ProPublica pubblicata a giugno, riporta proprio Forbes, Elon Musk avrebbe pagato cifre minime in termini di tasse. A volte non le avrebbe pagate affatto: tra il 2014 e il 2018 il suo patrimonio è aumentato di oltre 13 miliardi di dollari, a fronte di ‘appena’ 455 milioni di dollari in tasse federali sul reddito. Nel 2018, invece, non avrebbe pagato nemmeno un centesimo.

Musk eletto personaggio dell’anno dal Time

“Clown, genio, bastian contrario, industriale, showman. Un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di Watchmen”. Così Time ha definito Elon Musk, Ceo di Tesla e SpaceX, capace di conquistare il mondo, lo spazio e adesso anche la copertina del magazine. Nel 2021 ha persino condotto il ‘Saturday Night Live‘. Uno dei suoi razzi ha lanciato il primo test anti-asteroidi della Nasa (Elon Musk re del turismo spaziale: il lancio di SpaceX in numeri).

Mentre, in risposta a un sondaggio dello stesso tycoon su Twitter, la vendita del 10% delle sue azioni Tesla ha scombussolato i mercati provocandogli perdite da miliardi di dollari. A proposito, ecco perché Elon Musk ha venduto 5 miliardi di azioni Tesla.