Pogba, stipendio da capogiro: quanto guadagna al Manchester United

Il rebus di Pogba al Manchester United potrebbe non essere più un un rebus. Se solo pochi giorni fa il rapporto tra l’ex juventino e i Diavoli Rossi non sembrava dei più idilliaci, i fatti adesso ci parlano di un’intesa a portata di mano del team inglese.

“L’Equipe”, quotidiano francese, ha parlato di alcuni contatti tra la dirigenza dello United e l’entourage del calciatore per stabilire su che basi intavolare la trattativa. Inoltre lo stesso Pogba avrebbe messo al corrente alcuni amici di voler di restare al Manchester.

Un rinnovo insomma non solo non si può escludere, ma al momento sembra addirittura l’esito più probabile. Delusi i bianconeri, che non hanno mai smesso di desiderare il ritorno del vicecampione d’Europa: di che cifre stiamo parlando? Una contro offerta è alla portata della Juventus?

Chi è Paul Pogba e perché tutte le squadre lo vogliono

Paul Labile Pogba è nato a Lagny-sur-Marne, in Francia, nel 1993. Di origini guineane, milita nella nazionale francese e nel Manchester United, come centrocampista. Con la Francia si è laureato vicecampione d’Europa nel 2016 e, nel 2018, campione del mondo.

Nel 2012 passa alla Juventus, con cui vince quattro scudetti consecutivamente, due Coppe Italia e tre Supercoppe di Lega. Nel 2016 torna al Manchester United, che lo ha visto protagonista del settore giovanile dei Red Devils. Con la squadra d’oltremanica vince una UEFA Europa League e una Coppa di Lega inglese.

Dopo essersi fatto notare fin dagli anni giovanili e grazie a una rapida maturazione, oggi Pogba è considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo.

Qual è lo stipendio di Pogba al Manchester e quanto guadagna

Il contratto del centrocampista francese con lo United scadrà a giugno del prossimo anno: vale più o meno 15 milioni lordi a stagione. Se rinnovo ci sarà, si prevede che la cifra sarà ritoccata in salita. Le indiscrezioni parlando di guadagni pari a 20 milioni di euro a stagione.

Se così fosse, Pogba figurerebbe sul podio dei giocatori più pagati della Premier League, il campionato inglese, insieme al compagno di squadra Cristiano Ronaldo (25 milioni di euro, qui i motivi fiscali per cui ha scelto lo United) e Kevin De Bruyne, del Manchester City (20 milioni di euro).

