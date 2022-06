Pizza-provocazione, arriva la “Briatora” prezzo da capogiro

Flavio Briatore è da sempre considerato uno dei personaggi pubblici più estroversi e fuori dagli schemi dell’intero panorama italiano ed internazionale: oltre che dei profitti milionari delle sue aziende, l’imprenditore piemontese (nativo di Verzuolo, in provincia di Cuneo) vive da sempre di politicamente scorretto, alimentato con costanza quasi ammirevole da continui attacchi personali e frasi non convenzionali, ma anche da vere e proprie uscite sguaiate e totalmente fuori luogo, come quando prese di mira il sindaco di Arzachena (rinomata località sarda) durante la prima fase della pandemia.

Come molti sanno, l’ultima polemica che lo ha visto protagonista riguarda il caso della cosiddetta Crazy Pizza comparsa nei menù della sua ultima catena di ristoranti. Dopo diversi botta e risposta che lo hanno visto confrontarsi a distanza niente meno che con Gino Sorbillo (considerato il più rinomato e tradizionale pizzaiolo di Napoli), il proprietario del Billionaire è finito nel mirino di un altro ambasciatore italiano della pizza nel mondo.

Flavio Briatore, prosegue la polemica dopo la presentazione della sua “Crazy Pizza”

Questa volta l’interlocutore di Briatore non è campano, bensì pugliese: la location è lo splendido comune di Porto Cesareo (in provincia di Lecce), la frazione è Torre Lapillo e proprio qui si trova l’Angolo di Beppe, ristorante tra i più conosciuti in Italia e in Europa per i tanti turisti che ogni estate affollano la costa ovest della regione.

Qui negli ultimi giorni sta facendo sorridere l’ultima trovata del titolare del locale – Antonio Del Prete – che ha utilizzato la notorietà e la simpatia di Gianni Ippoliti (conduttore televisivo, autore e umorista) per fare pubblicità alla propria azienda, ma soprattutto per mandare un messaggio chiaro e forte proprio a Flavio Briatore: ti aspettiamo a braccia aperte quanto prima per assaggiare la nostra fantastica “Pizza Briatora“.

Quella che già di primo impatto aveva tutta l’aria di essere una vera e propria boutade, si è presto trasformata non solo nell’argomento più chiacchierato dell’intera costa ionica, ma anche di una notizia di colore che sta comparendo su tutte le testate cartacee e online del panorama informativo nazionale. L’obiettivo dello scherzo sembra essere di nuovo quello di sensibilizzare il magnate piemontese sul valore della “pizza alla portata di tutti“, concetto che in molti ritengono sia stato calpestato proprio dalla sua Crazy Pizza, che nella versione Margerita arriva a costare non meno di 15 euro, nonostante la presunta rivedibile qualità di pasta e ingredienti.

“Pizza Briatora”, in cosa consiste e quanto costa

“La Briatora dell’Angolo di Beppe, al gusto di acqua di mare salatissima, entra di diritto tra le pizze cult dell’estate 2022 per tutta una serie di motivazioni di carattere gastronomico ed anche social” specifica Gianni Ippoliti nella sua ironica presentazione, divenuta virale grazie ad un video circolato in rete. A supporto arriva Del Prete: “Questa pietanza viene venduta al costo di 49 euro. Ma c’è di più. Ai primi 20 fortunati clienti che decidono di ordinare e mangiare la Briatora sarà garantito un ticket valido ed esclusivo, che gli permetterà, per venire incontro ed esaudire le loro esigenze di spesa, di usufruire di una seconda Briatora all’esclusivo prezzo di 99 euro“.

E così, tra una battuta divertente a lui rivolta e un clamore mediatico che non sembra intenzionato ad attenuarsi, Flavio Briatore sembra essere finito nell’ennesimo vortice polemico della sua lunga carriera. Ora la domanda che in molti si fanno è quando riuscirà ad uscirne.