Nozze tra Pascale e Turci: cifre folli per l’hotel del matrimonio

Nelle stesse ore in cui ha iniziato a circolare la notizia in merito alla presunta vendita della villa di Casatenovo (in provincia di Lecco) da parte di Silvio Berlusconi, a circa 400 chilometri di distanza la sua ex moglie Francesca Pascale – che proprio in Brianza ha vissuto il suo nido d’amore con il Cavaliere – e Paola Turci hanno incrociato i loro loro destini celebrando quello che di certo verrà ricordato come il matrimonio più chiacchierato del 2022.

Nella magica cornice di Montalcino – nel medesimo pomeriggio in cui a Siena tornava in scena lo storico Palio dopo due anni di stop forzato a causa dell’emergenza pandemica – la cantautrice romana e la showgirl napoletana hanno potuto dirsi il fatidico sì davanti al sindaco locale Silvio Franceschelli. Una relazione che però andava avanti da tempo, almeno da quell’agosto 2020 in cui le due vennero pizzicate tra baci e coccole a bordo di uno yacht in Cilento: erano passati solo pochi mesi dalla rottura tra la Pascale e l’ex premier e il settimanale Oggi non perse tempo per pubblicare gli scatti rubati alle due donne in atteggiamenti intimi.

Matrimonio per Francesca Pascale e Paola Turci: il fatidico sì nella fantastica cornice di Montalcino

Ma tutto questo riguarda il passato, perchè dalla mattinata di sabato 2 luglio 2022 la relazione tra le due vip ha potuto assumere una forma ufficiale con la celebrazione sui colli toscani. Se c’era chi immaginava un evento assai sfarzoso, con centinaia di invitati e decine di telecamere appostate nei paraggi, si è dovuto decisamente ricredere: circa 30 i partecipanti, nessuna misura di sicurezza speciale richiesta dalle due donne, giusto un paio di immagini carpite dalla stampa locale e nulla di più.

La location invece non ha tradito le aspettative: se la cornice della valle del Brunello non lasciava alcun dubbio sull’atmosfera in cui si sarebbe svolta la funzione civile, anche il luogo in cui è proseguita la giornata – scelto, si dice, dalla Turci – rientra tra le destinazioni più lussuose e confortevoli di tutta la zona. Si tratta del castello di Velona, un luogo incantato che fa parte delle destinazioni più gettonate delle terme di Montalcino ma che sorge all’interno del comune di Castelnuovo dell’Abate (sempre in provincia di Siena).

L’acqua termale, il pregiato ristorante e l’hotel di lusso: prezzi e servizi del castello di Velona

La struttura è degna delle migliori favole della Disney: si tratta di un boutique hotel realizzato all’interno di una tipica impalcatura medievale (ha conservato tutti i tratti caratteristici di un castello) e arroccato su una collina cosparsa di fitti cipressi. Se già questo non bastasse, i punti di forza della struttura sono sostanzialmente tre: in primis, nel grande cortile retrostante all’entrata principale sono state realizzate tre piscine comunicanti riempite di acqua termale, con la possibilità di immergersi mentre si osserva lo spettacolo dei colli toscani.

All’interno del castello ha luogo un rinomato ristorante curato da uno chef locale in cui è possibile degustare le prelibatezze tipiche della cucina toscana, ovviamente accompagnate dal vino rosso che ha reso questa terra celebre in tutto il mondo. Ai piani superiori si trovano una trentina di camere extra lusso non proprio alla portata di tutti: ci vogliono dai 700 euro ai 6.000 euro per trascorrere una notte in questo luogo incantato.