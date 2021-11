Ha aperto l’Orgasmeria: in Italia i waffle dalle forme erotiche

È un’idea tanto semplice quanto accattivante quella di mettere insieme i due piaceri della vita: il cibo e il sesso. Ci ha pensato la società MySecretCase, nata nel 2014 e diventata subito uno dei brand di punta del mercato italiano dei giocattoli erotici. Con una comunità online sempre in crescita, il brand ha deciso di espandersi su più fronti.

L’e-commerce ha portato avanti negli anni tante battaglie sull’inclusione e la diversità, e sulla sessualità per le persone con disabilità. Tanti i progetti di educazione al piacere e sull’informazione sessuale, con incontri tematici sui social, dove si contano oltre un milione di interazioni mensili.

La nuova frontiera è invece il mercato del cibo. A Milano e Torino è infatti possibile ordinare su Glovo i particolari waffle dell’Orgasmeria, una bakery itinerante con prodotti molto particolari e con il fine di sdoganare i tabù legati al sesso.

“Vogliamo celebrare il gusto, il senso che da sempre è protagonista della sessualità più intensa, giocosa e divertente”, ha spiegato MySecretCase riguardo l’iniziativa. D’altronde “cibo e sesso hanno la stessa localizzazione cerebrale, gli stessi circuiti neuroendocrini, gli stessi ormoni che li controllano e permettono di gustare più a fondo l’intimità”.

Dove è possibile entrare in una Orgasmeria a Milano

Migliaia di persone hanno già gustato le prelibatezze dell’Orgasmeria nei punti vendita temporanei sui Navigli e ai Murazzi. L’ultima apertura è quella di viale Bligny, 43, a Milano, con le strane creazioni della pasticceria.

Il 17 e il 18 dicembre un nuovo punto vendita apparirà, sempre sotto lo sguardo della Madonnina, in via Genova Thaon di Revel.

Dietro la parte logistica e di preparazione effettiva dei dolci c’è Whimsy Kitchen, una compagnia milanese specializzata nella creazione di ghost kitchen. Crea cioè piatti per conto di altri brand.

Orgasmeria a Milano e Torino su Glovo: il menù

Due le specialità culinarie vendute da MySecretCase. Sono “Pipo” e “Gina”, con forme che lasciano poco all’immaginazione e ricalcano i genitali maschili e femminili. Sono venduti in quattro versioni al prezzo di 5 euro.

Golosi con caramello e granella di arachidi.

con caramello e granella di arachidi. Tropical con cioccolato fondente e granella di cocco.

con cioccolato fondente e granella di cocco. Explosion con cioccolato bianco e granella di pistacchi.

con cioccolato bianco e granella di pistacchi. Alien con pistacchio e scaglie di cioccolato fondente.

È possibile anche personalizzare i particolari waffle dalla forma erotica, e in questo caso i prezzi partono da 3,50 euro.

Per i palati più pudici e tradizionalisti, invece, rimangono i tradizioni dolci natalizi. Ma attenti a questo allarme per i prezzi di pandoro e panettone.

Chi non ha paura di spendere per dell’ottimo cibo, invece, può entrare in uno dei ristoranti stellati della Guida Michelin 2022, di cui vi parliamo qui. O almeno ordinare online, e non da un sito di giocattoli erotici, un’ottima bottiglia. Come quelle del nuovo vino italiano di Gordon Ramsay, segnalate qui.