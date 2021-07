Nuova piattaforma streaming in arrivo in Italia: di cosa si tratta

editato in: da

Si chiama Peacock ed è la nuova piattaforma streaming e on-demand pronta a sbarcare nel nostro Paese. Il servizio del gruppo NbcUniversal che fa capo al colosso americano ComCast sarà disponibile gratuitamente entro la fine del 2021 su Sky Q e Now.

Già affermato negli Stati Uniti dove nell’ultimo anno ha fatto registrare 54 milioni di nuovi abbonati, la particolarità della piattaforma è l’accesso libero all’abbonamento di base finanziato da 5 minuti di pubblicità ogni ora di visione, oltre alla possibilità di acquistare i pacchetti premium.

I clienti Sky potranno dunque in questo modo avere a disposizione oltre 7mila ore di film, show e serie TV. Oltre che nel nostro Paese, la novità arriverà anche per Sky Q, Now e Sky Ticket, in tutto il Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia, Austria e Svizzera.

Alcuni dei primi titoli in catalogo saranno le serie TV The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey e show televisivi come ad esempio The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e Late Night with Seth Meyers. I vertici della piattaforma assicurano che l’offerta si allargherà con tanti altri contenuti.

“Entro la fine dell’anno, sfrutteremo la scala significativa e il potente marchio Sky per includere Peacock senza costi aggiuntivi per i suoi 20 milioni di clienti in tutta Europa. I vantaggi di questo lancio sono enormi. Sbloccheremo entrate pubblicitarie incrementali, introducendo il marchio Peacock e il catalogo di contenuti tramite Sky su piattaforme consolidate nei principali mercati europei e monetizzeremo direttamente i nostri investimenti di programmazione” ha dichiarato il numero uno di Comcast Brian Roberts, collegato in diretta con gli analisti.

Dal canto suo la Group Chief Executive Officer di Sky, Dana Strong, ha dichiarato: “Peacock sarà una grande aggiunta per i clienti Sky con oltre 7.000 ore di contenuti senza costi aggiuntivi. Questo eccezionale valore aggiunto è un altro esempio del nostro costante impegno nell’innovare per portare maggiori vantaggi ai nostri clienti traendo beneficio dalle sinergie tra Sky, NBCUniversal e Comcast Cable”.