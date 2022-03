La guerra voluta da Vladimir Putin coinvolge in primis la popolazione ucraina, ma ha anche un impatto sulle economie degli altri Paesi (come l’Italia, che adesso rischia un blocco: ne abbiamo parlato qui), ma soprattutto sulle tasche degli oligarchi. Gli uomini più ricchi della Russia, infatti, avrebbero già perso quasi 130 miliardi di dollari dall’inizio della guerra: oltre la metà in un solo giorno, dopo il crollo del rublo. Ecco chi sono i 10 miliardari più ricchi della Russia, quanto guadagnano e, quindi, quanto rischiano di perdere a causa del conflitto.

Guerra in Ucraina, quanto hanno perso i miliardari russi

Secondo una stima pubblicata da Forbes il 1° marzo, gli oligarchi russi hanno già visto andare in fumo oltre 126 miliardi di dollari: 71 miliardi li avrebbero persi nella sola giornata di giovedì 24 febbraio, quando il rublo è precipitato a un minimo storico proprio rispetto al dollaro statunitense (ecco invece quanto ha perso nei confronti dell’euro).

Le sanzioni sembrano non scalfire Vladimir Putin, ma gli oligarchi vogliono proteggere i loro investimenti e la loro fortuna. Ecco perché non stupisce la presenza di Roman Abramovich, presidente (uscente) del Chelsea, ai negoziati tra Russia e Ucraina: dalla fine 2021 lui, da solo, ha perso oltre un miliardo di dollari.

Chi sono i 10 miliardari più ricchi della Russia

E pensare che Roman Abramovich è solamente al 10° posto nella top 10 dei miliardari più ricchi di tutta la Russia. Ovviamente, si tratta di persone ultra-ricche, accomunate però dal desiderio che la guerra si fermi al più presto per evitare ulteriori sanzioni e, quindi, perdite economiche.

Ecco la top 10 stilata da Forbes: