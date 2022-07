I migliori podcast da ascoltare gratis quest’estate su Amazon Audible

Quest’estate è possibile stare sotto l’ombrellone in compagnia delle voci più affascinanti del panorama italiano, ascoltando storie avvincenti e consigli preziosi scritti dai maestri del crime, da giornalisti di inchiesta e da esperti di ogni settore. Il trucco è scaricare Audible, la piattaforma di Amazon per ascoltare podcast e audiolibri, e iniziare a rilassarsi con l’ascolto dei migliori titoli del vasto catalogo, con tante esclusive e produzioni originali.

Imprese meravigliose

Il podcast imprese meravigliose racconta le storie dei grandi imprenditori italiani di prima generazione. Donne e uomini che hanno trasformato le loro idee in prodotti e marchi eccezionali. Ogni episodio entra nella vita di una di queste figure che hanno cambiato l’Italia, mostrando i passaggi più rappresentativi della sua carriera e della crescita della sua azienda.

Tra interviste, frammenti di articoli e testimonianze, emerge il ritratto di imprenditori affascinanti e geniali, che sono riusciti a costruire brand di successo. Da Segafredo a Moleskin, passando per Divani & Divani e Acqua Sant’Anna, Alessandro Rimassa ricostruisce le storie del Made in Italy e delle nostre Imprese meravigliose.

Et Voilà, La Belle Époque

La Belle Époque è stato il periodo storico dalla fine dell’Ottocento agli anni ’20 del Novecento caratterizzato dalle grandi scoperte, come il cinema e i vaccini, ma anche dalla nascita dei concetti di tempo libero e vacanze, dall’inizio del consumismo e dalla rivoluzione delle comunicazioni, grazie alla radio.

Da Parigi parte il racconto di un’epoca straordinaria e moderna, che ha influenzato in maniera incredibile la nostra società e la nostra cultura. A fare da cicerone all’ascoltatore in Et Voilà, La Belle Époque è Arturo Brachetti, il trasformista più famoso del mondo e grande esperto di storia dello spettacolo.

Nero come l’anima

Dopo il grande successo di Nero come il sangue, in cui il giallista e volto tv Carlo Lucarelli e lo psichiatra e criminologo Massimo Picozzi raccontano le storie dei grandi serial killer contemporanei, l’ormai rodato duo ci porta alla scoperta degli omicidi del passato.

Nero come l’anima è un viaggio in tre secoli di passioni e delitti, popolati da personaggi oscuri e moventi incomprensibili, lame e veleni. Una nuova antologia che nessun appassionato di true crime dovrebbe lasciarsi sfuggire.

Alien – Il fiume del dolore

Non solo documenti e storia, però. Su Audible ci sono anche serie originali per evadere dalla realtà. Se ricordate bene il volto terrorizzato di Sigourney Weaver vicino allo xenomorfo, non potete perdervi Alien – Il fiume del dolore, un ritorno ad Acheron che terrà col fiato sospeso tanto gli amanti degli horror anni ’80 quanto chi è alla ricerca di un brivido sotto l’ombrellone.

Ambientato tra gli eventi di Alien e Aliens – Scontro finale, la serie racconta la storia della colonia mineraria Hadley’s Hope, sul pianeta infestato dagli xenomorfi. Un grande ritorno per l’amato personaggio di Ellen Ripley, con la voce della doppiatrice originale Ada Maria Serra Zanetti.

La felicità è una scelta – Minuti efficaci

Andrea Giuliodori, esperto di crescita personale e creatore di EfficaceMente, guida l’ascoltatore alla scoperta di strumenti pratici per migliorare ogni aspetto della propria vita, dalla gestione del tempo alle strategie migliori per diventare ricchi, fino ai trucchi per avere una mente sempre pronta all’azione.

Maxi – Il processo che ha sconfitto la mafia

Roberto Saviano ripercorre la vittoria dello Stato contro Cosa Nostra, con le storie degli uomini e delle donne che in nome della giustizia e della legalità hanno cambiato la storia del nostro Paese, dimostrando l’esistenza di un sistema criminale radicato all’interno delle istituzioni e della quotidianità.

Coming out

Tra i podcast originali da ascoltare assolutamente su Audible c’è anche Coming out, un’antologia di 12 storie di persone appartenenti alla comunità LGBTQ+ che sono “uscite allo scoperto”. Tra attivismo, violenza, solitudine, isolamento, ma anche amore e racconti a lieto fine, la raccolta offre uno sguardo su storie particolari ma universali, accendendo i riflettori su temi di cui ancora si discute poco.

The Sandman – Il sonno dei giusti

La “più grande saga nella storia delle graphic novel”, come l’ha definita il Los Angeles Times, è diventata una delle serie audio più apprezzate della piattaforma. The Sandman, tra le più celebri opere di Neil Gaiman, è interpretata da un cast di eccezione. Narra la storia di Sogno, il re immortale del mondo onirico, dei miti e dell’immaginazione, imprigionato sulla terra da una setta diabolica. Una storia epica tra fantasy e supereroi che sarà sicuramente apprezzata dai fan della DC.

Come ascoltare Audible gratis

È possibile abbonarsi ad Audible (qua vi spieghiamo tutti i segreti di questa piattaforma) gratuitamente proprio a ridosso dell’estate, per passare le vacanze in compagnia dei nomi più famosi e delle voci più riconoscibili dello spettacolo e del giornalismo. Infatti i nuovi iscritti hanno diritto ad ascoltare Audible gratis per 30 giorni cliccando qui.

Ma non è l’unica promozione dei mesi caldi. Se siete già affascinati da questo mondo e siete già clienti di Amazon Prime, potete usufruire fino al 17 luglio, in occasione dei Prime Days, di un mega sconto del 70% per metà anno. Un’occasione imperdibile per avere Audible a soli € 2,95 al mese per 6 mesi invece di € 9,99, cliccando qua. È possibile in ogni caso disdire l’abbonamento in ogni momento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.