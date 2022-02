Menù stellati a San Valentino: quanto costa la cena degli chef più famosi

Anche i più romantici ammetteranno che San Valentino, da anni ormai, rappresenta un giro d’affari che non lascia indifferenti le grandi industrie di ogni business. Dai regali più comuni a quelli più particolari, chi vuole sorprendere il proprio amato o la propria amata è spesso disposto a spendere anche cifre importanti per questo giorno. Di questo ne sono consapevoli ristoranti e locali (stellati e non solo), che con l’obiettivo di far passare una serata speciale ai propri ospiti, il 14 febbraio stilano menù ad hoc per cene romantiche e piatti a tema.

Da nord a sud, anche alcuni degli chef più famosi hanno pubblicato le loro proposte (e i relativi prezzi) in questi giorni.

Da Natale Giunta a Gordon Ramsay, tutto pronto per la cena di San Valentino

Tra gli chef più famosi, pronti a far passare un San Valentino speciale ai propri clienti, troviamo Natale Giunta, chef siciliano molto conosciuto e volto noto del programma “La Prova del Cuoco”, condotto da Antonella Clerici.

Descritto come uno “chef eclettico capace di cogliere i profumi e i sapori della propria terra e di fonderli con la creatività e la costante voglia di sperimentare”, ogni suo piatto punta a portare i sapori della Sicilia direttamente sulla tavola, con menù pensati appositamente per ogni occasione, come quello del 14 febbraio.

Sul suo sito è in vendita un voucher per una cena di San Valentino al lume di candela nella splendida location del Castello a Mare.

Il menu si apre con un entrée di benvenuto con:

trancetto di tonno al cucchiaio;

cuore di cioccolato salato al pistacchio;

carbonara a morsi;

crunch;

gamberone al panko;

cappuccino di mare con uovo di riccio.

E a seguire cannellone di pasta con astice, granchio e il suo caviale e un’ombrina con barbabietola, salsa yuzu e petali di fiori di campo. La cena, cui costo è di 80 euro a persona, si chiude con un cuore al cioccolato con oro e lamponi e pralinato e comprende anche vino e acqua.

Tutto deciso anche per il menu della cena di San Valentino di Gordon Ramsay, cui costo è pari a 150 sterline per due (quasi 180 euro) – e non include alcolici, ma un dessert da condividere. Lo chef scozzese, 55 anni ha pensato così la serata degli innamorati, organizzata nel suo nuovo ristorante Bread Street Kitchen & Bar a Edimburgo.

In Italia e all’estero, bisogna dirlo, la cena di San Valentino è un affare “ghiotto” per molti (qui, per esempio, vi abbiamo elencato i regali più gettonati e le super offerte di Amazon).

Cena di San Valentino: Cracco, Cannavacciuolo e Bartolini gli chef stellati più cari

Tra le cene stellate più care di San Valentino, invece, figurano oggi quelle organizzate nei ristoranti di Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo ed Enrico Bartolini.

Nello specifico, al suo Cafè Cracco, a Milano, al piano terra della Galleria Vittorio Emanuele II, Carlo Cracco ha creato apposta un menù di San Valentino per la serata del 14 febbraio prevede:

panna cotta al cavolfiore, puntarelle e uova di salmerino;

gamberi rosa, radicchio tardivo e noci;

uovo soffice, barbabietole e kefir;

risotto ai calamaretti, shiso e frutto della passione;

petto d’ anatra, patate dolci, cioccolato e peperone crusco.;

dessert di San Valentino.

La cena comprende anche alcune degustazioni di vino al calice, il tutto a 170 euro a persona (340 a coppia).

Altrettanto stellare, oltre che stellato, è il costo della cena di San Valentino al Cannavacciuolo Cafe & Bistrot di Novara. Il menù del 14 febbraio comprende:

aperitivo di benvenuto servito al tavolo con piccolo stuzzichino di accompagnamento;

quaglia, anguilla e rafano;

uova croccanti, ricotta di bufala, broccolo fiolaro e caviale di salmone;

ravioli del plin, sedano rapa, tonda gentile e gambero rosso;

baccalà, trippa e carciofi;

re-dessert e dolce di San Valentino.

Per concludere agli ospiti verrà offerto il caffè. L’acqua è inclusa, mentre vini e alcolici non sono compresi, il tutto a un costo di 140 euro a persona (280 euro a coppia).

Diversa è invece la proposta di Enrico Bartolini, che ha pensato ad una box di San Valentino in edizione limitata, ordinabile a Milano (con possibilità di asporto) e sul sito dello chef stellato al prezzo di 390 euro. All’interno della scatola due menù da 5 portate, con:

alice, ostrica e caviale;

cacciucco “in crosta”;

rosa di Gorizia al tartufo nero;

filetto di vacca in salsa Royale;

dolce caramello “with love”.

L’acquisto include inoltre una bottiglia Krug Grande Cuvée 168ème Édition.

San Valentino a Villa Crespi: il pacchetto “speciale” del 14 febbraio proposto da Cannavacciuolo costa più di mille euro

La cena di San Valentio al Cannavacciuolo Cafe & Bistrot di Novara non è l’unica su cui lo chef stellato da deciso di mettere la firma. Il volto noto di Masterchef, infatti, ha lavorato anche alla proposta di Villa Crespi, relais di lusso, 5 stelle, sulle Meravigliose rive del lago d’Orta.

Il pacchetto di San Valentino 2022 di Villa Crespi include:

1 notte in una suite a scelta, con colazione gourmet servita in camera;

in camera all’arrivo: una bottiglia di prosecco selezione Cannavacciuolo, accompagnata da una scatola di cioccolatini della Bakery di Villa Crespi e un profumato bouquet di fiori;

una cena romantica per 2 persone con menu dedicato presso il ristorante 2 stelle Michelin firmato dallo Chef Antonino Cannavacciuolo, patron del locale 2 stelle Michelin all’interno dell’hotel.

Agli ospiti sarà data anche in regolo una copia del libro “Mettici il cuore”, scritto e autografato dallo stesso Antonino Cannavacciuolo. Se vi erano sembrate assurte le cifre richieste Il tutto alla cifra di 1.109,00 euro per 2 persone.

D’altronde, non è un caso se alcuni degli chef stellati più famosi arrivano a guadagnare quanto un calciatore top player oggi (se siete curiosi, qui la lista dei top 10 più pagati).