Lidl conquista Nike: ecco la nuova linea di abbigliamento low cost

La Lidl riprova il colpo nel mondo della moda. Diventato un caso-studio nel marketing il lancio delle sue sneakers a ruba in tutta Europa, la catena di supermercati tedesca si unisce a Nike per il lancio di una nuova linea di abbigliamento sportivo.

Lidl-Nike, l’accordo per una nuova linea di abbigliamento

Le due multinazionali hanno infatti stretto un accordo per creare insieme nuovi vestiti e scarpe per l’attività fisica. Il progetto è quello di creare prodotti a prezzi economici, mantenendo la caratteristica che ha rappresentato la forza dell’operazione di marketing delle calzature, fatte fuori dagli scaffali dei supermercati. Le sneakers, inizialmente ad un costo di 12,99 euro, sono state poi rivendute in rete a prezzi fino a 20 volte superiori.

Allo stesso modo il nuovo sodalizio tra i due marchi proporrà magliette, felpe e tute con prezzi che andranno da 11,99 a 39,99 euro.

Lidl-Nike, l’accordo per una nuova linea di abbigliamento: la strategia

A causa delle limitazioni per l’emergenza Covid-19 e per evitare il rischio molto concreto di lunghe file e assembramenti davanti ai supermercati Lidl, già verificato con l’ultima iniziativa, i capi saranno messi in vendita esclusivamente on-line, sul sito della catena tedesca.

Per vedere le nuove scarpe e tute in Italia si dovrà però aspettare ancora. La proposta di abbigliamento nata dall’unione Nike-Lidl, che prevede per ora solo capi maschili e per bambini, al momento non è disponibile sul mercato nostrano, ma soltanto su quello spagnolo e tedesco.

L’accordo va nella direzione del progetto della multinazionale tedesca di diventare una catena “wholesale”, con un’offerta a tutto tondo per il cliente in reparti sempre più diversificati.

Il fenomeno Lidl ha fatto scuola lo scorso anno per il successo, per certi versi inaspettato, della sua linea di abbigliamento, scoppiato a partire dall’estate 2020 in tutta Europa e che ha rivoluzionato l’immagine della catena di supermercati, vista sin dagli anni ’90 come discount di bassa fascia.

La strategia di Lidl che si sposa con l’obiettivo di Nike di rinforzarsi sulla vendita on-line, così da rinsaldare il rapporto diretto con i suoi consumatori alleggerendo la sua rete distributiva.