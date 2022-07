Del Vecchio, a chi va l’eredità da capogiro: aperto il testamento

È stato reso noto come sarà spartito il patrimonio di Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica e presidente esecutivo di EssilorLuxottica, che si è spento a Milano il 27 giugno. Rimarrà tutto in famiglia, con otto persone che, stando a quanto è stato reso pubblico del testamento, riceveranno in eredità ben 3,75 miliardi di euro ciascuno. Tra i nomi ce n’è uno inaspettato.

A ognuno degli otto eredi è andata una quota del 12,5% del capitale della Delfin, la holding che possiede le quote del colosso italofrancese EssilorLuxottica, tra i più grandi gruppi di progettazione, produzione e commercializzazione di lenti oftalmiche, apprecchiature ottiche, occhiali da vista e occhiali da sole, oltre che le partecipazioni finanziarie di Generali e Mediobanca.

L’azienda di famiglia sarà guidata dal ceo e presidente Franco Milleri, che dovrà condividerne la strategia con il consiglio di amministrazione di Delfin e gli otto eredi.

Chi sono gli eredi dell’imprenditore Leonardo Del Vecchio: la moglie e i figli

La prima erede è Nicoletta Zampillo, che è stata la seconda e poi la quarta moglie di Leonardo Del Vecchio. È stata anche la moglie del banchiere Paolo Basilico, fondatore di Kairos. Il matrimonio è durato dal 1997 ai primi anni 2000, e dopo il divorzio al lei era andata villa Mondadori, di 2 mila quadri a pochi passi dal Castello Sforzesco di Milano, venduta poi per 24 milioni di euro. Nicoletta Zampillo ha poi risposato l’ex marito nel 2010. Dalla loro unione è nato Leonardo Maria.

Il primogenito del patron di Luxottica è Claudio Del Vecchio, classe ’55, avuto con la prima moglie Luciana Nervo. Entrato nell’azienda di occhiali nel 1978, nel 2001 ha deciso di lasciarla per acquistare il marchio di camicie Brooks Brothers, storico marchio di abbigliamento statunitense fondato a inizio ‘800. Tuttavia il duro colpo del Covid ha portato alla vendita della società al gruppo Sparc, colosso dei centri commerciali. Qui la storia del fallimento di Brooks Brothers.

Nel testamento vengono poi le due figlie maggiori di Leonardo Del Vecchio, Paola e Marisa, classi ’58 e ’61. Entrambe già azioniste di Delfin. Quest’ultima è responsabile del Museo degli Occhiali di Agordo, dove è nata la prima fabbrica di Luxottica, e ha curato alcuni libri sulla storia dell’azienda di famiglia. Qua la biografia di Leonardo Del Vecchio e il racconto di com’è diventato l’uomo più ricco d’Italia.

Leonardo Maria Del Vecchio, classe ’95, unico figlio di Nicoletta Zampillo e Leonardo Del Vecchio, è responsabile della vendita al dettaglio di EssiLux e amministratore delegato della catena Salmoiraghi e Viganò. Dall’unione con Sabina Grossi, il capofamiglia ha invece avuto Luca, nel 2001, e Clemente, nel 2004. Il primo è iscritto all’Università Bocconi, il secondo ha raccontato a margine del funerale del padre alcuni teneri ricordi familiari.

Chi è Rocco Basilico, il figliastro inserito a sorpresa nel testamento

A far parlare la stampa in questi giorni però è stato un altro nome. Quello di Rocco Basilico, classe ’89, figlio di Nicoletta Zampillo e Paolo Basilico. Il nome del figliastro è comparso a sorpresa nel testamento di Leonardo Del Vecchio, che lo ha nominato come suo erede dopo che il 33enne ha iniziato a seguire le sue orme in EssiLux già dal 2013.

Nel 2016 è diventato amministratore delegato del marchio Oliver Peoples ed è poi diventato capo del dipartimento Wearable. Vive a Los Angeles, dove si occupa della realizzazione dei Ray Ban Stories in collaborazione con Meta, di cui vi abbiamo parlato qua. Si tratta di occhiali smart sviluppati insieme a Mark Zuckerberg. Rocco Basilico è uno dei nomi di punta del futuro di EssilorLuxottica. Il gruppo, anche grazie a lui, sta portando avanti una rivoluzione tecnologica strategica che gli permetterà di aumentare ulteriormente il volume di affari.