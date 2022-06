Khaby Lame fa esplodere TikTok ed entra nella storia dei social

Italia popolo di santi, di poeti e di… tiktoker. La piattaforma lanciata nel 2016 ha un nuovo re proveniente direttamente da Chivasso (Torino) che negli ultimi due anni è diventato un volto noto in tutto il mondo grazie ai suoi inconfondibili e ironici video muti: Khaby Lame.

Dopo aver registrato numeri da record anche su Instagram e Facebook, tanto da ricevere anche il plauso e il commento di Mark Zuckerberg in persona, il 22enne di origine senegalese ha superato la precedente numero uno al mondo per follower su TikTok, diventando il nuovo re del (e dei) social.

Chi ha superato Khaby Lame e quanti follower ha

Khaby Lame è diventato l’utente più seguito di TikTok, scalzando il primato l’influencer e ballerina americana Charli D’Amelio, autrice di video coreografie con canzoni di tendenza. Il giovane italiano d’adozione ha raggiunto quota 143,2 milioni di follower contro i 142,4 milioni della “concorrente”.

La creator statunitense non è il primo grandissimo nome che Khaby si lascia alle spalle grazie alla sua ascesa da record. Esattamente un anno fa, nel giugno 2021, il giovane aveva superato su Instagram niente poco di meno che la seguitissima Chiara Ferragni: 24 milioni di “seguaci” contro i 23,9 della connazionale. Qualche mese prima aveva “doppiato” anche un altro influencer italiano seguitissimo per i suoi balletti “lussuosi”: Gianluca Vacchi.

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame è nato a Dakar il 9 marzo 2000 ed è arrivato in Italia quando aveva appena un anno. Cresciuto nella città piemontese di Chivasso, ha cominciato a realizzare e pubblicare video sui social durante la pandemia Covid. Prima di darsi alla carriera di influencer, il giovane lavorava come operaio in una fabbrica di materiali plastici poi entrata in crisi. ìLicenziato e rimasto a casa, ha cominciato a pubblicare video divertenti sui social, registrando il primo vero boom nella seconda metà del marzo 2020, quando su TikTok contava “soltanto” un milione di fan.

Il classico gesto con le mani e l’espressione sorniona, per indicare che spesso la soluzione a problemi quotidiani è la più semplice e meno stressante possibile, è diventato un marchio di fabbrica inconfondibile. Quello che voleva essere inizialmente un passatempo si è trasformato in un lavoro a tempo pieno, che gli ha fatto raggiungere una popolarità tale da essere chiamato come giurato nella sezione dedicata ai tiktoker al Festival di Cannes. Un’esperienza che lo sta spingendo ad allargare i suoi orizzonti artistici anche al cinema.

L’estrema notorietà permette a Khaby Lame di porre l’attenzione di molti su tematiche sensibili come quello della cittadinanza italiana per gli stranieri. Di recente, il 22enne non ha potuto presenziare al VidCon, la conferenza di youtuber e tiktoker che si svolge negli Stati Uniti, perché il suo visto non è arrivato in tempo: con il passaporto senegalese è più difficile ottenerlo. E, di conseguenza, non otterrà il documento italiano finché non avrà ottenuto la cittadinanza. “Sono il re di TikTok, ma mi sento ancora uno straniero senza cittadinanza”, ha dichiarato.

I “segreti” del successo di Khaby Lame

I risultati raggiunti da Khaby fanno ancora più effetto se si considera che il suo primo video su TikTok risale “appena” al marzo 2020. Nel giro di due anni ha registrato un successo senza pari nella storia dei social network. Solo considerando TikTok, ha raggiunto la quota mostruosa di quasi 2,5 miliardi di visualizzazioni. Il “segreto” principale di un tale successo sembra essere la semplicità, condita da una sana e sincera dose di ironia. Anche l’assenza pressoché totale di suoni e musica nei video rende i suoi contenuti “unici”.

Gli utenti sembrano inoltre apprezzare una certa qualità dei suoi post rispetto alla quantità “martellante” di altri influencer: i suoi suoi post su Instagram sono infatti “appena” 279. Calcolatrice alla mano, ogni singolo contenuto pubblicato sulla piattaforma di proprietà di Meta ha fruttato al 22enne una media di oltre 210mila nuovi seguaci.

Quanto guadagna Khaby Lame

A fine 2021 il patrimonio netto del creator italiano è stato stimato tra gli 1,3 e i 2,7 milioni di dollari. Secondo alcuni lo stipendio netto mensile si aggirerebbe intorno ai 10mila euro, ma è davvero difficile stabilire cifre precise. Una somma destinata in ogni caso ad aumentare viste anche le diverse partnership firmate dal 22enne.

Secondo gli esperti, in generale su TikTok ogni 100mila visualizzazioni un creator riceverebbe il compenso di 1 euro, che salirebbero a 40 per un milione di views.