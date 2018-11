L’Italia arranca ma c’è il boom di auto di lusso

editato in: da

Nonostante il mercato automobilistico in Italia non sia al top, paradossalmente le auto di lusso vedono un periodo di splendore.

Dal punto di vista del fisco, iniziamo dicendo che fino ad una potenza di 185 kW le vetture pagano semplicemente la tassa di possesso, il noto bollo auto, con un coefficiente regionale differente. Sono considerate invece auto di lusso tutte quelle che superano i 185 kW e che quindi devono pagare un’ulteriore tassa aggiuntiva, forse ancora per poco, chiamata superbollo e che dipende da quanti kW di eccedenza ci sono rispetto alla soglia dei 185. Si può arrivare a pagare anche 20 euro per ogni kW in più.

Per quanto riguarda quest’imposta, che va direttamente nelle casse dello Stato, i possessori di auto di lusso versano circa 70 miliardi di euro all’anno in totale.

Negli ultimi tempi, nonostante la situazione del mercato automobilistico in Italia non stia vivendo momenti brillanti, questa tipologia di auto continua a viaggiare forte. Questo sta ad indicare il livello di ricchezza in Italia, visto che si tratta delle vetture più costose. Quindi, secondo quanto possiamo ben vedere anche nel video, valutando la situazione dello scorso anno, si nota che si è registrato un boom delle vendite di queste supercar, ne sono state distribuite ben 22.028 ai consumatori presenti sul mercato nazionale.

Il grafico che viene mostrato nelle varie immagini mette in evidenza la variazione delle vendite delle vetture in Italia dal 2011 al 2017. Con il colore blu sono indicate quelle che hanno una potenza compresa tra i 185 e i 200 kW, in verde quelle tra i 201 e i 224 kW e infine in giallo quelle che superano i 225 kW di potenza. Vero che la vendita delle auto della prima fascia nel 2017 è calata da 9107 unità a 8535, ma sono aumentate tutte le altre, infatti i veicoli con una potenza compresa tra i 201 e 224 kW hanno registrato 3876 vetture vendute e quelli del segmento più alto sono stati ben 9617 in un anno.

Se nel 2017, come abbiamo già detto, sono state distribuite sul mercato italiano 22.028 auto di lusso, significa che ogni giorno ben 60.3 di queste splendide supercar uscivano dalle concessionarie, un ottimo dato, considerando che nel 2016 ne sono state vendute 19.560.