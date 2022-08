In Italia ci sono isole deserte in vendita e affitto: dove e a quanto

Alzi la mano chi non ha mai sognato, almeno una volta, di spegnere il telefono, il computer e ogni altro dispositivo tecnologico. E fuggire il più lontano possibile dalla civiltà, in mezzo alla natura incontaminata, vivendo come un “selvaggio” dei film dello scorso secolo o come un novello Robinson Crusoe. C’è un modo per realizzare questa fantasia: diventare proprietari di un’isola deserta. E se pensate che sia una prerogativa dei più ricchi della terra, sappiate che ora i prezzi non sono poi particolarmente proibitivi.

La società che vende isole deserte in tutto il mondo, anche in Italia

Private Islands Inc. è una società che vende e affitta isole deserte per ogni esigenza. Si tratta dell’unica agenzia immobiliare internazionale che si occupa esclusivamente di proprietà di questo tipo, dal 1999. Sul sito web della compagnia è possibile cercare l’isola deserta dei propri sogni in ogni continente, compresa l’Europa. Ci sono anche quattro proprietà italiane: tre in vendita e una in affitto.

L’idea è venuta a Chris Krolow, amministratore delegato della Private Islands Inc., che a 11 anni ha visitato per la prima volta, insieme alla sua famiglia, un’isola deserta. Sperimentando un “senso di tranquillità e avventura” mai provato prima. Quel “momento magico” e la convinzione che al mondo ci sarebbero state tante persone desiderose di provare quello stesso brivido, lo hanno spinto alla fine a creare la sua compagnia.

E se non siete affascinati dal lato esotico e selvatico dell’esperienza in mezzo al nulla, tranquilli: ce n’è per tutti i gusti. Dalle isole incontaminate fino a veri e propri resort personali con ogni comfort. Ma vediamo insieme quali sono le isole private che è possibile acquistare e affittare in Italia.

Le isole deserte in vendita in Italia: Ottagono San Pietro

La prima è l’Ottagono San Pietro, detto anche il Bastione. Si tratta di un’isola della parte Sud della Laguna Veneta, che faceva parte del sistema difensivo della Serenissima assieme ad altri quattro “ottagoni”, usati fino alla Seconda Guerra Mondiale come basi militari. Dopo il conflitto, i proprietarie di San Pietro hanno usato l’isola per coltivare cozze, ma dagli anni ’70 nessuno è più intervenuto sulle sue strutture, di cui la natura si sta lentamente riappropriando.

La trattativa è riservata. Anche se il prezzo dovesse rilevarsi particolarmente alto, comunque, si tratterebbe di un ottimo investimento per fare affari con i turisti proprio a ridosso di una delle città più visitate e caratteristiche del mondo.

Le isole deserte in vendita in Italia: Isola Viscontea

L’Isola Viscontea, detta anche Isola di Pescarenico, è un isolotto fluviale che si trova a Lecco, in Lombardia, nel breve tratto del fiume Adda che collega i vari rami del lago di Como. È lunga 110 metri e larga al massimo 27 metri, le sue sponde raggiungono un’altezza massima di 2,2 metri sul livello delle acque circostanti. Ha una superficie di circa 2.150 metri quadri, coperta quasi interamente da un giardino alberato.

Non è nota la vera origine di questo isolotto, ma si presume che sia opera dell’uomo, probabilmente per evitare esondazioni del fiume sulla città, visto che in antichità la piazza di Lecco era particolarmente predisposta ad allagarsi. L’Isola Viscontea ha un edificio principale di 238 metri quadri, che necessita di una ristrutturazione totale, visto che è stato utilizzato l’ultima volta circa 10 anni fa, come trattoria. Ci sono poi altri edifici più piccoli disposti nell’immenso giardino.

Il prezzo dell’isola, che è stata riconosciuta dal FAI come uno de “I luoghi del cuore” ed è protetta da un decreto emesso dal diretto generale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia (che l’ha dichiarata come un sito di interesse storico e culturale particolarmente importante), è “solo” di 1,9 milioni di euro.

Le isole deserte in vendita in Italia: una porzione di Ustica

Nel Mar Tirreno, a circa 67 km a Nord Ovest di Palermo, si trova la bellissima isola di Ustica, che ospita una delle aree marine protette italiane e una stazione meteorologica riconosciuta dall’Organizzazione meteorologica mondiale. Su Private Islands Inc. è disponibile una grande porzione dell’isola, con una abitazione principale di 100 metri quadri su due piani, una dépendance per gli ospiti con una larga terrazza, una casetta da ristrutturare e un terreno edificabile da 80 metri quadri.

Tutto in una cornice naturalistica che sorge a cavallo di due antichi vulcani, Punta Maggiore e Guardia dei Turchi, tra rilievi collinari e il mare cristallino con i suoi caratteristici scogli. Il prezzo di questo angolo di paradiso si aggira attorno a 1,6 milioni di euro. Anche in questo caso un prezzo non lontano da una grande casa nel centro di Milano o di Roma. Con una vista ben diversa da quella che è possibile ammirare dal Duomo o dal Colosseo.

Le isole deserte in affitto in Italia: Valle Tirelli

E se le vostre tasche non vi permettono di acquistare un’isola privata, potete comunque provare il “momento magico” descritto dal ceo dell’impresa prendendo in affitto Valle Tirelli, a venti minuti dall’isola di Grado, nella Laguna di Marano. Sull’isolotto sono presenti due case che possono ospitare fino a dieci persone in quattro stanze. È adatto a chi vuole vivere l’estate nella quiete totale a due passi – o per meglio dire a due bracciate – da uno dei litorali più movimentati dell’Adriatico, quello di Lignano Sabbiadoro.

Le due abitazioni sono locate in un’oasi naturalistica di 8 ettari e hanno tutti i comfort di un hotel di lusso, dall’aria condizionata al WiFi, oltre che cucine totalmente accessoriate e barbecue. Con una gita di 10 minuti in barca, con accompagnatore privato, è possibile raggiungere le vicine isole con ristoranti e spiagge. Sul sito non è possibile leggere il costo dell’affitto.

Le due abitazioni sono locate in un'oasi naturalistica di 8 ettari e hanno tutti i comfort di un hotel di lusso, dall'aria condizionata al WiFi, oltre che cucine totalmente accessoriate e barbecue. Con una gita di 10 minuti in barca, con accompagnatore privato, è possibile raggiungere le vicine isole con ristoranti e spiagge. Sul sito non è possibile leggere il costo dell'affitto.