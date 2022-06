Chiara Ferragni vende la sua villa a Los Angeles: la cifra è da record

Questa prima settimana estiva del 2022 si sta rivelando decisamente burrascosa per una delle coppie vip più celebri del nostro Paese. Che siano amati o detestati, elogiati o criticati, rimangono comunque al centro dell’attenzione in ogni situazione o contesto in cui vengono immortalati.

Stiamo parlando di Chiara Ferragni – famosissima influencer italiana osservata e copiata in tutto il mondo per aver trasformato il proprio profilo Instagram in una vera e propria impresa commerciale – e il compagno Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, cantante e compositore che per anni ha regalato ai più giovani i tormentoni estivi più cantati del nostro Paese.

Senza voler riavvolgere l’intero nastro della loro vita assieme – oggi divisa tra i figli Leone (4 anni) e Vittoria (poco più di un anno) e i tanti impegni professionali – l’ultima settimana della coppia è stata segnata da alcuni avvenimenti che li hanno visti ancora una volta proiettati nelle aperture di tanti quotidiani e portali online.

La gaffe di Fedez e gli impegni della Ferragni: settimana turbolenta per la coppia

L’estate dei Ferragnez si è aperta con un aneddoto non proprio qualificante per il rapper milanese: durante la registrazione di una puntata del suo ultimo podcast “Muschio selvaggio“, Federico Lucia ha ospitato uno dei più amati conduttori della televisione italiana, Gerry Scotti. Parlando di Milano e delle diverse amministrazioni comunali succedutesi in questi anni, il volto di Canale 5 ha affermato che l’ultimo nome molto noto proposto per la poltrona di primo cittadino sia stato Giorgio Strehler, indimenticato regista teatrale del Novecento che presso la sua scuola meneghina ha formato alcuni dei più grandi attori del cinema italiano ed internazionale.

Ebbene, in un misto di ironia adolescenziale e colpevole disinformazione, Fedez si è rivolto ai suoi collaboratori affermando con fare sghignazzante: “Chi ca**o è Strehler“. Frase che ha scatenato polemiche e attacchi a più riprese da parte di molti esponenti della cultura nazionale e non solo, tra cui Vittorio Sgarbi che ha chiesto al cantautore di restituire l’Ambrogino d’oro, uno dei massimi riconoscimenti cittadini consegnatogli nel 2020 da Beppe Sala per il suo impegno sociale durante la pandemia.

Chiara Ferragni mette in vedita la villa a Los Angeles: quanto costa

Gli ultimi giorni sono stati di segno completamente opposto per Chiara Ferragni, che da giovane sottovalutata (e anche spesso derisa) si sta trasformando in una figura professionale a tutto tondo, conquistandosi il vero e proprio status di imprenditrice: ormai non c’è giornalista o speaker radiofonico che non utilizzi questa categoria per parlare di lei.

Oltre a curare nei dettagli la propria immagine – dalle fortunatissime sponsorizzazioni sui social ai tanti eventi mondani a cui è chiamata a partecipare (pochi giorni fa era al fianco di Liliana Segre durante la visita al Memoriale della Shoah) – la Ferragni gestisce anche buona parte del patrimonio che assieme al marito stanno accumulando nel corso del tempo.

L’ultima notizia però riguarda un lussuosissimo bene di cui la coppia intende privarsi: come rivelato dall’agente immobiliare statunitense Terry Crawford (che cura parte dei loro interessi oltre oceano), i due avrebbero messo in vendita la loro villa di Los Angeles al prezzo monstre di 2.551.958 euro (2.699.000 di dollari).

Che la causa sia da ricercare nel poco tempo trascorso negli Usa o nella necessità di battere cassa dopo anni di vita agiata, questo al momento non è dato saperlo. Certo è che l’opinione pubblica – a partire dai 27 milioni di follower della donna – attende con ansia di conoscere chi sarà il facoltoso acquirente.