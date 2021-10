Fao Schwarz è il super negozio di giocattoli che sta per aprire a Milano

Si definisce “il più iconico negozio di giocattoli del mondo, che ha offerto meraviglia e divertimento alla famiglie da più di 150 anni”. Si tratta della catena di negozi intitolata a Federick August Otto (Fao) Schwarz, che sta aprendo una sede anche in Italia. Il sito http://www.faoschwarz.it è infatti attivo e invita sia a partecipare a un concorso sotto forma di caccia al tesoro, sia ad aspettarsi, nei prossimi giorni, importanti novità.

Che cos’è di preciso il negozio di giocattoli Fao Schwarz

A New York, Fao Schwartz è una vera e propria istituzione. Famosissimo, anche perché comparso in molti film, viene descritto dagli estimatori più vicino a un’esperienza che a uno store.

L’apertura è il risultato di un accordo tra Prénatal, che distribuisce i marchi di giocattoli Toys Center e King Jouet, e la californiana ThreeSixty. Quello di Milano sarà il primo Fao Schwarz flagship store dell’Europa continentale, ma i piani delle compagnie qui menzionate non si fermano all’Italia: Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio e Lussemburgo presto riceveranno il proprio flagship store Fao Schwarz.

Quando e dove aprirà Fao Schwarz di Milano

Il luogo è la centralissima piazza Cordusio, lo spazio comprende circa 660 metri quadri articolati su tre piani. A New York City, invece, l’indirizzo è il 30 di Rockfeller Plaza. Per quanto riguarda la data dell’inaugurazione, per il momento vige il riserbo: sul sito si legge che “manca poco alla grande apertura”, ma non ci sono né un giorno né un mese specifici. Presumibilmente il grande evento arriverà prima di Natale.

L’attesa è scandita dal cosiddetto “gioco delle meraviglie”, presente sul sito: una caccia al tesoro in cui è necessario rispondere a 5 indovinelli che rappresentano altrettanti indizi per alcuni luoghi del centro di Milano, in cui sono nascosti i più iconici giocattoli di Fao Schwarz. Chi si dimostrerà in grado di completare la caccia al tesoro potrà presentare un QR code all’apertura del negozio e partecipare all’estrazione di 500 giocattoli in palio. I più fortunati (3 in tutto) saranno estratti per una merenda in stile Fao Schwarz da vivere con 5 amici.

Milano fa tendenza anche grazie a Chiara Ferragni, quasi un simbolo della città della moda: qui tutti i dettagli sulla sua collezione di occhiali Safilo, qui invece quanto costa la cancelleria firmata della sua linea scuola.