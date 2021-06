Europei 2021, Italia-Galles: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in TV e in streaming

editato in: da

Manca pochissimo alla terza partita dell’Italia agli Europei, l’incontro che sancirà ufficialmente il passaggio del turno: già qualificata agli ottavi in virtù delle due vittorie conquistate finora, la nazionale del ct Roberto Mancini sfida il Galles per consolidare il primo posto del girone.

Europei 2021, Italia-Galles: il percorso della nazionale

I due precedenti successi con Turchia e Svizzera, con due convincenti 3-0, sono valsi agli azzurri 6 punti in classifica e quindi l’accesso matematico al prossimo turno.

La terza vittoria, contro un altro avversario sulla carta alla portata, spingerebbe ancora più sulle ali dell’entusiasmo la nazionale, in un percorso europeo che porta prima agli ottavi di finale a Londra ed eventualmente ai quarti di Monaco di Baviera. Ma una vittoria rappresenterebbe anche un traguardo personale per Roberto Mancini che potrebbe così centrare il record di 30 partite senza sconfitte di Vittorio Pozzo.

Paradossalmente però all’Italia converrebbe perdere, alla luce degli incroci determinati dai diversi percorsi nel tabellone. Con una vittoria o un pareggio la nazionale imboccherebbe teoricamente il cammino più difficile, con prima Ucraina o Austria e poi potenzialmente ai quarti una delle favorite, il Belgio di Lukaku, finora a punteggio pieno.

Senza spingersi fino alle semifinali, più agevole, almeno sulla carta, potrebbe essere la strada riservata al secondo posto nel girone: la seconda del gruppo B, cioè Russia, Finlandia o più difficilmente Danimarca, agli ottavi di Amsterdam. Nei quarti della più lontana Baku, in Azerbaigian, ci potrebbe poi attendere l’Olanda o la Germania.

Europei 2021, Italia-Galles: probabili formazioni

Il destino dell’Italia è nelle sue mani e dipenderà dalla sfida contro un Galles che ha pure le sue ambizioni in quanto, già secondo del girone, avrebbe bisogno di un pari per passare.

Atteso da parte del ct Mancini un ampio turnover per fare rifiatare alcuni giocatori e mettere qualche minuto nelle gambe delle alternative in panchina, in vista del prosieguo del torneo. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini

Galles (5-3-2): Ward; Gunter, Williams, Rodon, Roberts, Ampadu; Allen, Ramsey, Morrell; James, Bale (c.). All. Page

Europei 2021, Italia-Galles: dove vederla in TV e in streaming

Fischio di inizio alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in TV, in chiaro su Rai 1, oppure sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

In alternativa si potrà vedere sulle piattaforme delle emittenti, da pc o app in streaming gratuito su RaiPlay o, per gli abbonati, su Skygo. Inoltre è disponibile la visione su Now Tv, la piattaforma live e on demand di Sky che offre a chi acquista il pacchetto sport la visione di tutte le partite degli Europei 2021.