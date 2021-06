Euro 2021, effetto social sul calcio: come seguirlo su TikTok

editato in: da

L’esordio agli Europei di calcio 2021 della nazionale italiana è stato bagnato da una vittoria convincente 3-0 contro la Turchia, proprio nella partita inaugurale del torneo allo stadio Olimpico di Roma. Si tratta della prima partita nelle fasi finali di una competizione dopo 5 anni e per una generazione è la prima volta da quando hanno memoria. Ma i giovanissimi della Generazione Z e successive non si limiteranno a seguire il torneo in TV, ma anche tramite il loro social preferito: TikTok.

Euro 2021, il calcio sempre più social: le iniziative di TikTok

In occasione di UEFA Euro 2020, iniziato un anno dopo a causa della pandemia, la piattaforma cinese che soltanto nel nostro Paese conta oltre 12,5 milioni di utenti ha, infatti, attivato diversi canali e messo in programma una serie di iniziative e per vivere l’evento anche oltre il campo.

Si tratta della prima volta di una piattaforma social come sponsor di una manifestazione sportiva internazionale della UEFA. L’obiettivo è coinvolgere anche i più giovani nel partecipare alla partita di calcio anche come esperienza da condividere con contenuti, commenti e video virali in una community virtuale, come sono abituati a fare.

“Solo nell’ultimo anno, le visualizzazioni degli hashtag dedicati al mondo dello sport sono quadruplicate, raggiungendo 1,5 miliardi di visualizzazioni al giorno e, in particolare, i contenuti calcistici hanno superato 185 miliardi di visualizzazioni in totale fino a oggi”, ha commentato Normanno Pisani, head of Content and Partnership TikTok.

Un mese di iniziative organizzate da TikTok dentro l’app, ma anche off-line con una serie di concerti dal vivo. Per partecipare per gli utenti basterà cercare Euro2020 nella sezione ‘Scopri’, dove troveranno lo speciale con notizie, video e trend più recenti, ma anche l’account ufficiale della competizione (@euro2020), abbinato all’hashtag #EURO2020.

A disposizione degli utenti anche effetti e filtri a tema e organizzati in una tab dedicata, come #EuroThropyTour, per sollevare virtualmente la coppa dei vincitori, o #EqualGame, per combattere il razzismo e supportare la parità del calcio.

Sulla piattaforma in programma anche tanto spettacolo legato all’Europeo, come il concerto di Ed Sheeran su TikTok venerdì 25 giugno alle 22, in diretta dallo stadio di casa il Portman Road di Ipswich Town, annunciato dal profilo del cantautore britannico insieme all’ex calciatore inglese David Beckham.

A Roma poi è in programma un torneo di calcio gabbia nella FanZone di Piazza del Popolo, suddiviso in sei giornate a partire dall’11 giugno fino all’11 luglio, giorno in cui si conclude la competizione europea.