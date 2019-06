Esami di Maturità: i consigli dallo spazio per affrontare al meglio le prove

editato in: da

Gli esami di maturità sono tra i momenti più importanti (ma anche più temuti) della carriera scolastica di uno studente. Come affrontarli al meglio? Samantha Cristoforetti ha la sua ricetta personale per il successo.

Tre sono i consigli che Samantha Cristoforetti ha messo insieme per gli studenti che quest’anno affronteranno la maturità. “Uno per il prima, uno per il durante e uno per il dopo”, ha dichiarato l’astronauta.

La prima cosa che bisogna fare, secondo Samantha, è non farsi trovare impreparati. Lo studio e l’impegno, dunque, devono accompagnare lo studente durante tutto il suo percorso preparatorio agli esami. Non tutti hanno però la propensione a passare tanto tempo sui libri e, di conseguenza, diventa fondamentale per i maturandi trovare la strategia giusta.

Non è importante la quantità, ma la qualità. Studiare tanto va bene, studiare tanto e bene però è ciò che fa veramente la differenza.

A questo punto entrano in gioco i gruppi studio con i propri compagni di classe (magari con quelli con cui è facile rapportarsi, riflettere e/o ripassare un argomento) oppure le piccole ricompense personali, dei premi da concedersi tra una ripetizione e l’altra per motivare il proprio inconscio.

La motivazione personale, tuttavia, rimane la chiave principale. Prima e durante lo svolgimento degli esami di maturità è necessario essere focalizzati sull’obiettivo, non distrarsi o farsi prendere dal panico. Quello che bisogna fare è puntare ad una tappa finale raggiungibile (che sia un buon voto, lo svolgimento corretto di una prova etc.). Tutto il resto, per quei giorni, non conta.

Alle prove scritte e agli orali, inoltre, è importante arrivare sereni, rilassati e riposati.

Samantha Cristoforetti, nel suo discorso, non si è comunque focalizzata solo sugli esami di stato, ma ha guardato oltre, al futuro degli studenti italiani.

“Siete dei giovani adulti, dei giovani uomini e delle giovani donne, non permettete che vi parlino come a dei ragazzini”, ha affermato con convinzione Astrosamantha. Questo perché, ha spiegato poi la stessa prima di dare il suo personale ‘in bocca al lupo’, è importante capire che tutti, sopratutto le nuove generazioni, hanno la responsabilità e il dovere di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.