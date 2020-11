“Diventate eroi contro il Coronavirus”: lo spot della Germania è già virale

editato in: da

La lotta al Covid-19 passa anche dai social e dalla viralità. Il Presidente del Consiglio Conte, ad esempio, ha chiesto il supporto di Chiara Ferragni e Fedez per convincere la loro platea di follower Instagram (circa 25 milioni di account) a indossare la mascherina ogniqualvolta che escono di casa. In Germania, invece, il Governo ha commissionato un corto da pubblicare su profili social ufficiali per invitare le persone a restare a casa. Un video che ha immediatamente raccolto apprezzamenti tanto tra il pubblico teutonico, quanto nel resto del mondo.

Il finto documentario venuto dal futuro

Il protagonista del video diventato immediatamente virale è un signore dall’apparente età di 60 o 70 anni. L’uomo racconta il “mitico inverno del 2020“, quando lui e le altre persone della sua generazione furono chiamati a salvare il Paese e tutto il mondo. Nato nel 1998, il protagonista del video studiava ingegneria a Chemnitz quando il mondo venne travolto dalla seconda ondata del nuovo Coronavirus.

“A questa età vuoi fare feste, conoscere nuove persone, andare a bere qualcosa con gli amici. Tuttavia, il destino aveva piani diversi per noi: improvvisamente il futuro del nostro Paese era nelle nostre mani”. Il fato aveva infatti riservato loro un compito piuttosto particolare: arginare la sempre più ampia diffusione del SARS-CoV-2.

Il divano il nostro fronte e la pazienza la nostra arma

Chiamati a combattere contro un nemico invisibile e ostico, i giovani hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità: sono rimasti in casa. Per lunghe settimane, non hanno fatto assolutamente nulla. “Pigri come procioni”, si lascia scappare il protagonista del video. “Giorno e notte restavamo in casa e combattevamo così la diffusione del Coronavirus. Il divano il nostro fronte, la pazienza la nostra arma“.

E proprio questo comportamento, assolutamente normale, ha consentito ai giovani di quel tempo di conquistarsi “sul campo” (o sul divano, a seconda del punto di vista dalla quale si analizza la cosa) l’appellativo di eroi. “Resta anche tu a casa e diventa un eroe. Tutti insieme contro il Coronavirus“: questo il messaggio finale che il Governo tedesco fa recapitare, dal futuro, a tutti gli adolescenti e ai giovani tedeschi. Restate in casa e diventate eroi.