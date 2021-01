Disney+ lancia il nuovo catalogo Star con film e serie tv: ecco la lista

editato in: da

Non solo contenuti per bambini, sulla piattaforma Disney+ arriva l’offerta per i più grandi. Dal 23 febbraio il servizio streaming della casa di produzione cinematografica lancerà il canale Star, un nuovo catalogo con serie TV e film.

Disney+ lancia il canale Star: il nuovo catalogo

La proposta di Disney+ prevede 42 serie TV, 249 film e cinque produzioni esclusive Star Original, che verranno integrate ogni mese con nuovi titoli realizzati negli Studios Disney, dalla FX Productions, dalla 20th e tante altre case cinematografiche.

Tra i primi contenuti Star Original in programmazione per l’Italia, in arrivo il thriller poliziesco Big Sky (creato da David E. Kelley, autore di Big Little Lies e The Undoing), la serie Love, Victor (spin off di Tuo, Simon) e la sitcom animata Solar Opposites, creata dagli autori di Rick & Morty.

La novità porterà a un aumento del costo dell’abbonamento mensile dagli attuali 6,99 euro al mese a 8,99, mentre quello annuale passerà da 69,99 a 89,99 euro.

Con il lancio di Star, Disney+ metterà inoltre a disposizione dei genitori anche un nuovo sistema per separare i contenuti per bambini dai titoli dedicati a un pubblico di adulti, introducendo dei limiti di accesso al canale con la funzione parental control.

Sul catalogo si possono trovare molte serie, animate e non, note al grande pubblico e tra le più amate come How I Met Your Mother, Buffy, I Griffin, Scrubs o Grey’s Anatomy, oltre a grandi classici di Hollywood, tra i quali Braveheart, la saga di Alien, Pretty Woman, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge!, Attacco al potere e Titanic

Disney+ lancia Star: l’elenco delle serie Tv

Di seguito la lista delle serie tv disponibili su Star dal 23 febbraio: