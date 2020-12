Smart working in crociera: le regole per una vacanza Covid free

editato in: da

L’emergenza sanitaria causata dal Covid ha cambiato le abitudini di migliaia di persone, che hanno iniziato a lavorare da casa. Lo smart working è entrato improvvisamente nella quotidianità di molti, rendendo indispensabile trovare un nuovo equilibrio tra casa e ambiente professionale, e chi opera da remoto lamenta spesso le difficoltà riscontrate davanti al ha bisogno di staccare la spina. La compagnia navale MSC ha sviluppato un ottimo compromesso tra lavoro da remoto e vacanza, attrezzando due ammiraglie, la Magnifica e la Grandiosa, con connessione a internet stabile e veloce.

Smart working in crociera: si lavora con vista mare

Sarà dunque possibile lavorare in smart working con vista mare, ogni giorno diversa, nelle più belle mete d’Italia e del Mediterraneo. Basterà attivare il pacchetto Browse and Stream, con rete senza limiti per tutta la durata di una crociera. MSC mette a disposizione degli uffici attrezzati per poter usare fino a due dispositivi in totale autonomia per inviare e-mail, partecipare a videoconferenze e usare internet in libertà anche in alto mare.

Crociera con smart working: quanto costa la vacanza

I biglietti dell’iniziativa Smartworking@Sea partono da circa 400 euro a persona per 7 giorni nel Tirreno, calcolando anche la quota di servizio obbligatoria, con cibo ed escursioni nelle città più belle toccate dalle navi da crociera Magnifica e Grandiosa, come Genova, Messina e Livorno. Le tratte più lunghe arrivano fino alla Grecia e costano leggermente di più.

Crociera in tempo di Covid: tampone e mascherina

Ma come è possibile viaggiare in sicurezza durante una pandemia? MCS ha previsto diverse norme di sicurezza per limitare al minimo il rischio di contagio da Covid sopra le navi attrezzate anche per lo smart working.