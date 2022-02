Cos’è il Fantasanremo: chi vince il gioco e quanto

Il Festival di Sanremo 2022 è stato caratterizzato dagli abiti particolari dei concorrenti, dai monologhi sull’inclusività e dalle consuete polemiche che circondano la kermesse musicale più guardata e criticata d’Italia, sebbene quest’anno la musica sia stata riportata al centro del dibattito come non avveniva da anni. A catturare l’attenzione degli amanti dell’Ariston e degli spettatori occasionali, quest’anno è stato però anche il FantaSanremo, citato dai concorrenti e dai giornalisti, con strane parole pronunciate sul palco e gesti che hanno sorpreso i più.

Cos’è il Fantasanremo, la risposta del Festival al Fantacalcio

Quest’anno Sky ha deciso di promuovere il suo servizio Wifi sponsorizzando il FantaSanremo, nato quasi per gioco nelle Marche dalla “Giuria Microscopica” che si ritrovava al Bar Papalina per seguere le serate della competizione, che ha elaborato una sorta di Fantacalcio a tema canoro. Nel giro di due anni il gioco è diventato virale, coinvolgendo sempre più persone ed esplodendo per l’edizione 2021 dell’appuntamento dal palco dell’Ariston della città dei fiori.

Il 72esimo Festival di Sanremo, quello di quest’anno, ha visto addirittura i cantanti in gara partecipare, indirettamente, al FantaSanremo, sostenendo i propri fan e assecondando le pazze regole del gioco. Il regolamento prevede infatti che i giocatori guadagnino punti non solo in base al posizionamento in classifica degli artisti, come avviene con le classifiche sportive, ma anche grazie ad attimi di locura che hanno contribuito ad alleggerire l’atmosfera solenne che generalmente regna sul palco più importante della Canzone.

Cos’è il Fantasanremo: il regolamento per partecipare alla gara

Per giocare al FantaSanremo è necessario scegliere 5 cantanti in gara, di cui un capitano. A disposizione dei giocatori ci sono 100 Baudi, una fittizia moneta virtuale, ottenuti gratuitamente in seguito all’iscrizione al sito del gioco. Con questa valuta si possono comprare, come nel Fantacalcio, gli artisti.

Il giocatore guadagna punti durante l’esibizione degli artisti scelti, in base a una lunga lista di azioni che questi possono compiere sul palco dell’Ariston. Ad esempio se un cantante dice “Papalina”, il giocatore guadagna ben 50 punti. Se si esibisce con gli occhiali da sole, invece, fa perdere al giocatore 5 punti.

Se il cantante viene inseguito dalle forze dell’ordine guadagna 50 punti. Se l’artista si positivizza al Covid e non può partecipare al Festival, fa perdere invece 50 punti a chi lo ha inserito in squadra. Si tratta ovviamente di evenienze che ricalcano quanto avvenuto negli anni passati, con un’improbabile Orietta Berti fuggitiva e inseguita dai Carabinieri e Irama impossibilitato a cantare a causa del tampone positivo.

Cos’è il Fantasanremo: chi vince e quanto dopo il Festival

Il giocatore può decidere di creare una Lega o iscriversi a una già creata, per confrontarsi con amici e conoscenti, e diventare quindi vincitore all’interno del proprio fantagirone. Il premio? Solo la fama, e il divertimento di guardare il Festival di Sanremo in compagnia per cercare nei gesti e nelle parole degli artisti in gara quelli che potrebbero far guadagnare o perdere più punti.

La classifica finale è ancora attesa, e i ben 499.875 giocatori aspettando di sapere chi è riuscito a creare squadre da prima posizione. E scalpitano già per partecipare al FantaEurovision e alla prossima edizione del FantaSanremo, a cui potrebbero partecipare ancora più fan dell’Ariston e della musica italiana, con un Festival sempre più social e vicino ai giovani.

