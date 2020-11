Black Friday Amazon, tutte le offerte da non perdere

editato in: da

Finalmente è arrivato. L’attesa per l’Amazon Black Friday è finalmente finita. Dopo l’anticipo del 13 e 14 novembre, da oggi venerdì 20 novembre e per ben dieci giorni, fino al 30 novembre, su Amazon si potranno trovare sconti incredibili, per qualunque gusto e fascia di prezzo.

Black Friday 2020

Il Black Friday è ormai diventato un must, anche da noi, perché segna l’inizio dello shopping natalizio. Il momento perfetto per iniziare ad acquistare regali o sfizi per se stessi, a prezzi super convenienti, con offerte e sconti che durano da poche ore fino a più giorni.

Anche se in piena pandemia, il Black Friday 2020 si celebra il 27 novembre. Nasce come tradizione di origine nordamericana che si celebra subito dopo il Giorno del Ringraziamento, e per l’occasione ogni anno Amazon, fresca dell’apertura di un nuovo deposito a Cagliari e del servizio Amazon Pharmacy, per ora limitato agli Usa, lancia una settimana intera di sconti davvero da non perdere.

Da dove arriva il Black Friday

Ma dove deriva il termine Black Friday? Forse in pochi sanno che pare sia nato per indicare il traffico stradale intenso successivo proprio al Giorno del Ringraziamento, quando gli americani di ogni parte del Paese tornavano a casa dopo aver trascorso le vacanze con i loro familiari.

Si trattava di un giorno di grandi guadagni per i commercianti, in cui le annotazioni sui libri contabili passavano da “numeri rossi” a “numeri neri”.

Secondo altri, questa origine del nome potrebbe non essere del tutto vera perché questa “festa” esiste dal 2004 e il Natale ha comunque sempre riportato volumi di vendita più elevati.

Le offerte del Black Friday Amazon

Ad ogni modo, abbiamo raccolto qui per voi le categorie di Amazon dove troverete tantissime offerte:

Per i metodi di pagamento accettati trovate tutte le info qui. Per resi e rimborsi qui.