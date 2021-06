Amazon Prime Day, come ottenere 10 euro di sconto (e aiutare le PMI italiane)

editato in: da

Grande attesa per l’Amazon Prime Day 2021, che quest’anno anticipa le date e festeggia l’arrivo dell’estate. Durante il Prime Day, che dura 2 giorni e si svolge lunedì 21 e martedì 22 giugno, ci sono sconti e offerte speciali.

Il meccanismo è quello dell’offerta limitata a tempo: vengono messi in vendita prodotti con un notevole sconto, fino a esaurimento e per un massimo di ore. Per i prodotti acquistati durante il Prime Day ci sono anche condizioni di reso e garanzia particolarmente favorevoli.

Ma c’è un’altra bella notizia per tutti i clienti Amazon Prime che partecipano al Prime Day 2021: è infatti possibile ottenere 10 euro di sconto effettuando un acquisto. Come? Spendendo 10 euro per l’acquisto di prodotti di piccole e medie imprese.

Spendete 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese tra il 7 giugno 2021 e il 20 giugno 2021 e otterrete quindi un buono promozionale di 10 euro da utilizzare durante il Prime Day. Il buono promozionale di 10 euro è utilizzabile su Amazon.it durante il Prime Day, a partire dal 21 giugno 2021 alle ore 00:00 e fino al 22 giugno 2021 alle ore 23:59. L’offerta è usufruibile una sola volta da ciascun cliente Amazon Prime.

Amazon e le PMI italiane: i numeri di fatturato e posti di lavoro

Una speciale promozione quella messa in campa da Amazon, per sostenere le PMI italiane soprattutto dopo la grave crisi legata all’emergenza Covid. Sono già decine di migliaia le PMI e i liberi professionisti che hanno sviluppato il proprio business vendendo su Amazon e utilizzando i servizi di AWS (Amazon Web Services) e KDP (Kindle Direct Publishing).

Già oltre 14mila le piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon, che hanno creato oltre 25mila posti di lavoro per supportare lo sviluppo della loro attività.

500 i milioni di euro di export nel 2019, perché, dati alla mano, più del 50% delle PMI italiane che vende su Amazon esporta i propri prodotti in Europa e nel resto del mondo. Quasi il 50% di tutti i prodotti presenti nei centri di distribuzione italiani di Amazon sono destinati alle aziende terze che vendono su Amazon.

Oltre 2.500 i piccoli e medi imprenditori e artigiani locali presenti sulla vetrina Made in Italy, che propone oltre 1 milione di prodotti ed eccellenze regionali italiane. Le vetrine già disponibili sul Made in Italy di Amazon sono in: Sicilia, Sardegna, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Veneto, Lombardia, Puglia ed Emilia-Romagna.

Amazon Prime Day 2021, come ottenere un buono sconto da 10 euro

Ma come si ottengono i 10 euro di sconto? Basta spendere almeno 10 euro sull’acquisto di un prodotto di una piccola o media impresa prima del Prime Day, dal 7 al 20 giugno 2021.

Una volta effettuato questo acquisto, si riceve via mail un buono sconto di 10 euro. Il buono promozionale da 10 euro può essere usato per qualsiasi acquisto effettuato durante il Prime Day 2021.

L’offerta è valida solo per clienti Amazon Prime. E’ necessario essere cliente Amazon Prime sia al momento dell’”acquisto idoneo”, sia al momento dell’utilizzo del buono promozionale durante il Prime Day.

Se non siete clienti Amazon Prime, potete diventarlo prima di fare acquisti all’interno della selezione di prodotti di piccole e medie imprese e ricevere il buono premio promozionale. Dovrete essere cliente Amazon Prime anche quando utilizzerete il vostro buono promozionale durante il Prime Day.

Una volta effettuato un acquisto idoneo, si riceve una email di conferma con le istruzioni su come richiedere il buono promozionale all’interno del proprio Prime Rewards Center.

Il buono deve essere richiesto nel Prime Rewards Center prima o durante il Prime Day e, una volta ricevuto, sarà automaticamente applicato agli acquisti idonei effettuati durante Prime Day

l’offerta non può essere combinata con altre offerte.

Attenzione però al sistema di acquisto 1-Click, perché se si effettua l’ordine utilizzando questo sistema, il buono promozionale non viene applicato all’ordine.

Amazon Prime Day 2021, gli acquisti ammessi allo sconto

I clienti possono acquistare centinaia di migliaia di prodotti idonei di piccole e medie imprese, in una varietà di categorie come casa e cucina, alimentari, bellezza e cura del corpo, prodotti per animali, giocattoli e giochi, elettronica, gioielli, libri e altro.

Per piccole e medie imprese si intendono quelle imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il buono promozionale può essere utilizzato anche per gli ordini effettuati con Alexa Voice Shopping e viene automaticamente applicato agli acquisti idonei effettuati tramite Alexa durante Prime Day.

Amazon Prime Day 2021, gli acquisti esclusi dallo sconto

Tasse, spese di spedizione, costo di confezioni/scatole regalo e Buoni Regalo Amazon non valgono ai fini della determinazione dell’importo minimo di spesa di 10 euro.

Il buono promozionale non è valido per l’acquisto di buoni regalo Amazon, prodotti digitali, libri (sia fisici che e-books), latte artificiale per neonati e bambini, sigarette elettroniche (inclusi liquidi di ricarica e accessori per sigarette elettroniche), tasse e costi di iscrizione, spese di spedizione, costi di confezioni/scatole regalo e sugli ordini Prime Now.

Amazon Prime Day 2021, cosa succede in caso di annullamento o reso

Se si annulla l’ordine per l’acquisto idoneo o si effettua un reso di prodotti inclusi nella selezione di piccole e medie imprese, Amazon si riserva il diritto di annullare il buono promozionale o, qualora sia già stato utilizzato, di addebitare, tramite il metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto, il valore del buono.

Se si restituisce un prodotto dell’ordine effettuato durante Prime Day utilizzando il buono promozionale, questo non può essere rimborsato o riutilizzato.

L’offerta non è trasferibile e il buono non può essere rivenduto. Tasse e spese di spedizione potranno essere applicate sul prezzo complessivo dei prodotti acquistati mediante il buono.

Qui potete scoprire tutti i prodotti delle piccole e medie imprese che rientrano nella promozione e qui tutti i modi per sfruttare al meglio sconti e offerte.