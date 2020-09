Gucci travolta da uno scandalo sessuale: la storia di Alexandra Zarini

editato in: da

La famiglia Gucci travolta da uno scandalo inimmaginabile. Alexandra Zarini, nipote 35enne di Aldo Gucci, l’artefice della grande trasformazione della piccola casa di pelletteria artigianale toscana in un colosso globale, ha intentato una causa presso la Corte Superiore della California a Los Angeles per abusi sessuali, durati anni, da parte del suo ex patrigno, Joseph Ruffalo, e la complicità e la copertura della madre, Patrizia Gucci, e della nonna, Bruna Palombo.

Negli ultimi cinque anni, Gucci ha saputo reinventarsi nell’alta moda come pochi, rivoluzionando ancora una volta l’industria del lusso, espandendo gli store con un piano di assunzioni importante proprio ad agosto scorso, lasciando Lugano per la provincia di Novara e puntando su inclusività, emozione e, naturalmente, creatività. Ma la famiglia è sempre stata al centro di questioni non limpidissime, dall’evasione fiscale alle faide interne alla famiglia fino all’omicidio di Maurizio Gucci orchestrato, a quanto si sa, proprio dalla ex moglie. Ora, il brand Gucci viene macchiato da un altro scandalo.

La denuncia di Alexandra Zarini

Zarini ha raccontato al tribunale che Ruffalo, manager musicale a fianco di grandi big come Prince, avrebbe iniziato ad abusare di lei quando aveva circa 6 anni e ha continuato a farlo fino a circa 22. Secondo il suo racconto, anche la madre, famosissima Patrizia Gucci, e la nonna, sapevano, tanto da arrivare a minacciarla se avesse denunciato Ruffalo.

Anni e anni di strofinamenti, palpeggiamenti e video pornografici, il tutto reso possibile dalla complicità e dal silenzio della madre e della nonna. “Quando aveva circa 16 anni sua nonna le chiese se Ruffalo la stesse molestando: la nipote ha risposto di sì, e la donna le ha detto di mantenere il segreto. Gucci e Palombo hanno cercato di evitare a ogni costo quello che capivano sarebbe stato uno scandalo che avrebbe potuto offuscare il nome Gucci e potenzialmente costare loro milioni di dollari“. Così si legge nei documenti depositati presso il tribunale di Los Angeles. “Non voglio che questo accada a mio figlio o ad altri bambini“, ha detto Alexandra.

In una dichiarazione inviata al New York Times, Patrizia Gucci si è difesa dalle accuse bollandole come false e spiegando di aver scoperto tutto nel 2007 e di aver immediatamente avviato una procedura di divorzio contro Ruffalo. Lui, Ruffalo, ha respinto ogni accusa smentendo tutto. “Al tempo lui e la moglie erano preoccupati della salute mentale di Alexandra e affrontarono il problema della sua instabilità. Evidentemente non hanno ottenuto risultati” ha commentato il suo avvocato.

Gucci, storia di un successo costellato da scandali

Gucci oggi è parte di Gucci Group, divisione della società francese Kering. Fondata nel 1921 a Firenze da Guccio Gucci, emigrato italiano che lavorava in hotel di lusso di Parigi e al famoso Savoy Hotel di Londra, nel 2016 Gucci ha fatturato 7,6 miliardi di euro nel mondo diventando il secondo brand di moda più venduto dopo Louis Vuitton. Oggi, con alla guida in veste di direttore creativo Alessandro Michele, resta uno dei marchi più famosi e rinomati a livello internazionale, con circa 300 negozi in tutto il mondo.

In realtà, la famiglia Gucci non è più associata direttamente al marchio dal 1993, cioè da quando Maurizio Gucci, cugino della madre di Alexandra Zarini, ha venduto la sua quota alla Investcorp con sede in Bahrein. Gucci è stata successivamente acquisita da PPR, che è diventata poi Kering.

Guccio Gucci, fondatore del brand, inizia nel 1921 nella sua città natale, Firenze, ad aprire a poco a poco una serie di piccoli negozi che producono pelletterie, ma anche articoli da viaggio e per l’equitazione. La fama di Gucci si espande presto, e nel 1938, insieme ai figli Aldo, Francesca e Rodolfo apre alcune boutique anche a Milano e a Roma, in via Condotti. Nel 1945 Gucci diventa una s.r.l. e comincia ad esportare negli Stati Uniti, dopo essersi affermata in Europa: Aldo e Rodolfo ampliano ulteriormente gli orizzonti della società nel 1953, aprendo il primo punto vendita Gucci in America, a New York.

Prendono vita, uno dopo l’altro, le borse e le scarpe che diventano il marchio distintivo della casa: la prima borsa con il manico di bambù nel 1947, il mocassino con il morsetto nel 1952, il foulard Flora nel 1966, creato da Rodolfo Gucci e Vittorio Accornero de Testa per Grace Kelly. Nasce il logo GG, dalle iniziali del fondatore, usato per ornare la GG canvas, canapa nota per l’estrema resistenza e usata per la produzione di borse, cinture e altri accessori. Molte stelle di Hollywood e dello spettacolo, come Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Maria Callas, Wallis Simpson duchessa di Windsor, vestono Gucci.

Nel 2016, Patrizia Gucci pubblica un libro di memorie, “Gucci, la vera storia di una dinastia di successo”, sulla sua vita e sulla relazione dei suoi genitori, iniziata in segreto e durata 30 anni. Aldo Gucci, suo padre, era già sposato e aveva tre figli quando incontrò sua madre, commessa in un negozio di Roma, e iniziarono una relazione in un momento in cui l’adulterio era illegale in Italia. Patrizia, adorata dal padre, ebbe il suo primo posto nel consiglio di amministrazione della società a 19 anni. Nel 1986, Aldo Gucci fu condannato per evasione fiscale negli Stati Uniti e scontò un anno di prigione.