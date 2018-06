Van Life, la vita on the road trova una nuova giovinezza

editato in: da

#vanlife. Un hashtag di tendenza che nasconde una filosofia di vita ormai condivisa da milioni di persone in tutto il mondo. Millenials, ma non solo, che scelgono di abbandonare la routine della vita quotidiana e viaggiare in libertà. Elimina il superfluo e goditi il viaggio, immortalando le tue esperienze sui social.

Ma come scoprire se sei pronto per partire all’avventura in pieno stile Van Life? Yescapa è una compagnia di camper sharing che ti permette di noleggiare, per un periodo massimo di tempo di un mese, un van per vivere un’esperienza di viaggio libera e avventurosa.

Esiste un albergo più stellato di un van parcheggiato sotto un cielo stellato? Viaggiare in van ti permette di concentrarti sul viaggio più che sulla destinazione, scoprendo piccole gemme lungo la strada che altrimenti non avresti notato.

Ma come trascorrere le giornate chi viaggia seguendo la filosofia della Van Life?

Inizia la tua giornata svegliandoti presto, goditi le prime ore di sole che puoi usare per rilassarti, meditare, fare yoga o dell’attività sportiva. Concediti una colazione abbondante per fare il pieno di energie. Assicurati di gestire la dispensa in modo strategico e ordinato, perché lo spazio a disposizione è decisamente ridotto. È arrivato il momento di metterti in viaggio, fai attenzione ai limiti di velocità e goditi la strada. Per pranzo puoi scegliere se fermarti in qualche ristorante locale o accostare in un’area di servizio e goderti un picnic, esplora i dintorni e lasciati guidare dalla curiosità e dalla tua voglia di esplorare il mondo che ti circonda. Quando il sole inizia a calare, cerca un’area di sosta attrezzata per la notte. La sera dimentica il van, fai amicizia con i tuoi vicini e rilassati guardando le stelle.

Non ci sono regole fisse, se pensi che questa possa essere l’opportunità di un’esperienza nuova per queste vacanze, non farti frenare da niente e nessuno e parti all’avventura.

Buon viaggio!