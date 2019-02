Valentino Rossi fa 40 (anni): quanto vale oggi il Dott. Rossi e la sua VR46

editato in: da

Ha vinto 9 titoli mondiali e 115 gare, salendo su 232 podi, di cui 196 in top class e ha gareggiato per 23 stagioni salendo almeno su un podio: è Valentino Rossi e sabato 16 febbraio compie 40 anni.

Vale non è più un ragazzino e non è solo l’età a dimostrarlo: da pilota amato dal pubblico, è diventato dirigente sportivo e imprenditore dai numeri record. Basti pensare che oggi, dopo una carriera lunga decenni, il Dottore conquista il secondo posto nella classifica dei guadagni dei piloti di MotoGp per la stagione 2019. In coda solo a Marquez, che occupa il primo posto con 9 milioni di euro, Vale vanta un ingaggio in Yamaha di ben 7 milioni di euro.

Ma il Valentino imprenditore non è da meno: la sua VR46, multinazionale fondata nel 2012 e con sede a Tavullia, porta al Dottore un fatturato di 20 milioni di euro. L’impresa gestisce il merchandising di Rossi e di molti altri piloti del motomondiale e sembra non voler porre fine al trend in crescita. In soli sei anni, infatti, il business della VR46 è cresciuto velocemente, ma nonostante la ricerca di nuovi orizzonti di investimento, i profitti maggiori arrivano dal merchandising relativo a Valentino Rossi. Gianluca Falcioni, responsabile del design della VR46, ha spiegato: “Valentino concentra l’80% del fatturato, che lo scorso anno era di 20 milioni di euro. (…) In passato abbiamo lavorato con la Juventus per due anni e ora lo facciamo con la Lamborghini. Ci occupiamo dell’intero processo e siamo presenti in circa 50 paesi. Inoltre, abbiamo anche dei nostri negozi a Tokyo, Kyoto e Taiwan”.

Vale ha anche creato la VR46 Riders Academy, con l’obiettivo di coltivare giovani talenti sotto la direzione sportiva di Uccio Salucci, Carlo Casablanca e Alberto Tebaldi. Salucci ha spiegato: “Vogliamo dare un campione del mondo alla MotoGP. Non ci aspettavamo che il successo arrivasse così rapidamente. Non pensavamo che Bagnaia potesse crescere così tanto o che altri come Marco Bezzecchi o Luca Marini si presentassero a quello livello. Comunque, per prima cosa vogliamo vincere con Valentino, poi vedremo”.

L’impresa del Dottore, dai profitti record, offre lavoro a circa 80 persone e di queste metà fanno parte dell’area marketing. Alberto Tebaldi, amico di Valentino e amministratore delegato della VR46, ha dichiarato: “Qui sono tutti felici, ci divertiamo e lavoriamo in questo modo. Cerchiamo di rendere la giornata il più piacevole possibile, dai dirigenti allo chef. È così che Vale ha sempre vissuto”.

Valentino Rossi, pilota imprenditore dei record, auguri.